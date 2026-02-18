 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

StreamWIDE : Les plateformes continuent de porter la croissance
information fournie par EuroLand Corporate 18/02/2026 à 09:03

Publication du chiffre d’affaires 2025


Hier soir, Streamwide a publié un chiffre d’affaires en hausse de +25% à 26,3 M€ surpassant ainsi nos attentes (prévisions EuroLand : CA 2025 de 25,9 M€). La croissance a été portée par la progression importante de l’activité Plateformes qui a généré 19,9 M€ de revenus (+36% vs 2024). Le segment représente désormais 76% du CA groupe contre 70% en 2024. Dans le même temps, l’activité Legacy est restée flat, générant 6,3 M€ de revenus en 2025 soit 24% du mix groupe (vs 30% en 2024). Au deuxième semestre, les revenus de Streamwide ont atteint 14,8 M€, représentant une croissance de +26% YoY ainsi qu’une légère accélération par rapport à la croissance du premier semestre (pour rappel +24% vs S1 2024).


Perpectives


En 2026, Streamwide vise une poursuite de la croissance avec un focus sur le développement du modèle SaaS, porté par le lancement commercial de la solution Fusion via AT&T-FirstNet aux USA. Cet effet moteur devra toutefois compenser une base de comparaison exigeante sur l’activité Plateformes. Les prochains mois seront clés pour évaluer l’adoption commerciale aux États-Unis. Le groupe anticipe également de nouvelles opportunités à l’international, notamment en Asie-Pacifique (contrat signé aux Philippines en début d’exercice) et via son réseau de partenaires indirects. L’activité legacy devrait quant à elle rester stable et rentable.


De notre côté, nous maintenons notre objectif de chiffre d’affaires 2026e à 28,1 M€ impliquant une croissance de +9,9% vs 2025. Malgré un effet de base important lié à la forte croissance des revenus en 2025, les avancées du contrat aux États-Unis combinées à la bonne dynamique des activités Plateformes devraient contribuer à maintenir la société sur sa trajectoire de croissance.


Au niveau de la rentabilité nous réhaussons également notre objectif d’EBE 2025e à 15,6 M€ contre 15,0 M€ précédemment traduisant une marge d’EBE de 58,1% contre 57,8% précédemment (+30bps). Cette amélioration résulte d’une progression supérieure à nos attentes du CA en 2025 (Pour rappel : +1 M€ vs prévision EuroLand).


Recommandation


Suite à cette nouvelle bonne publication, nous relevons notre objectif de cours à 70,3 € (vs 69,1€ précédemment) traduisant un upside de +9,8%. Après la récente baisse du cours, notre recommandation passe d’Alléger à Accumuler. À cet objectif de cours, la valorisation induite de Streamwide est de 14,0x EV/ EBIT 2026e et 12,4x EV/EBIT 2027e.

Valeurs associées

STREAMWIDE
66,2000 EUR Euronext Paris +3,44%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 18/02/2026 à 09:03:10.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / OSCAR DEL POZO )
    Naturgy: bénéfice record de 2 mds EUR en 2025, sur un marché de l'énergie "difficile"
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:46 

    Le géant énergétique espagnol Naturgy a annoncé mercredi avoir dégagé plus de deux milliards d'euros de bénéfice en 2025, un record, malgré un marché rendu "difficile" par la baisse des prix de l'énergie, des conditions qui devraient peser sur ses résultats en ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Glencore renoue avec les bénéfices en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:45 

    Le géant suisse du négoce des matières premières Glencore a renoué avec les bénéfices en 2025, dégageant un bénéfice net de 363 millions de dollars (306 millions d'euros), contre une perte de 1,6 milliard de dollars l'année précédente. "2025 a été une année de ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe dans le vert, optimisme sur la géopolitique et les résultats
    information fournie par Reuters 18.02.2026 09:38 

    Les principales Bourses européennes sont orientées légèrement dans le vert ‌mercredi avec les résultats des entreprises et sur fond d'optimisme dans les discussions sur le nucléaire iranien en attendant des indicateurs clés aux Etats-Unis ​en fin de semaine après ... Lire la suite

  • femme argent billet 50 euros (Crédits: Adobe Stock)
    Comment investir 50 000 euros en 2026 ?
    information fournie par Café de la Bourse 18.02.2026 09:34 

    Pour investir 50 000 euros, il conviendra sera de bâtir une allocation cohérente et solide, en veillant à protéger au moins en partie son capital, tout en recherchant de la performance . En 2026, dans un environnement de baisse des taux, de forte volatilité des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank