StreamWIDE : Les plateformes continuent de porter la croissance

Publication du chiffre d’affaires 2025

Hier soir, Streamwide a publié un chiffre d’affaires en hausse de +25% à 26,3 M€ surpassant ainsi nos attentes (prévisions EuroLand : CA 2025 de 25,9 M€). La croissance a été portée par la progression importante de l’activité Plateformes qui a généré 19,9 M€ de revenus (+36% vs 2024). Le segment représente désormais 76% du CA groupe contre 70% en 2024. Dans le même temps, l’activité Legacy est restée flat, générant 6,3 M€ de revenus en 2025 soit 24% du mix groupe (vs 30% en 2024). Au deuxième semestre, les revenus de Streamwide ont atteint 14,8 M€, représentant une croissance de +26% YoY ainsi qu’une légère accélération par rapport à la croissance du premier semestre (pour rappel +24% vs S1 2024).

Perpectives

En 2026, Streamwide vise une poursuite de la croissance avec un focus sur le développement du modèle SaaS, porté par le lancement commercial de la solution Fusion via AT&T-FirstNet aux USA. Cet effet moteur devra toutefois compenser une base de comparaison exigeante sur l’activité Plateformes. Les prochains mois seront clés pour évaluer l’adoption commerciale aux États-Unis. Le groupe anticipe également de nouvelles opportunités à l’international, notamment en Asie-Pacifique (contrat signé aux Philippines en début d’exercice) et via son réseau de partenaires indirects. L’activité legacy devrait quant à elle rester stable et rentable.

De notre côté, nous maintenons notre objectif de chiffre d’affaires 2026e à 28,1 M€ impliquant une croissance de +9,9% vs 2025. Malgré un effet de base important lié à la forte croissance des revenus en 2025, les avancées du contrat aux États-Unis combinées à la bonne dynamique des activités Plateformes devraient contribuer à maintenir la société sur sa trajectoire de croissance.

Au niveau de la rentabilité nous réhaussons également notre objectif d’EBE 2025e à 15,6 M€ contre 15,0 M€ précédemment traduisant une marge d’EBE de 58,1% contre 57,8% précédemment (+30bps). Cette amélioration résulte d’une progression supérieure à nos attentes du CA en 2025 (Pour rappel : +1 M€ vs prévision EuroLand).

Recommandation

Suite à cette nouvelle bonne publication, nous relevons notre objectif de cours à 70,3 € (vs 69,1€ précédemment) traduisant un upside de +9,8%. Après la récente baisse du cours, notre recommandation passe d’Alléger à Accumuler. À cet objectif de cours, la valorisation induite de Streamwide est de 14,0x EV/ EBIT 2026e et 12,4x EV/EBIT 2027e.