Oddo BHF maintient son conseil à sous-performance sur Icade
18/02/2026
Icade a publié hier soir un cash-flow net courant (CFNC) / action de 3,57EUR (-10%) contre 3,63 EURe en ligne avec sa guidance qui inclut un CFNC de ses activités stratégiques à 2,89 EUR (-1,9%).
Son EPRA NTA ressort par ailleurs à 53,3 EUR (-11,3%) contre un consensus à 53,7 EUR tandis que le dividende 2025 est fixé à 1,92 EUR en numéraire contre un consensus à 1,86 EUR pour un taux de distribution de 53,8%.
Oddo BHF estime que Icade se montre toujours prudent sur son environnement de marché et vise un CFNC 2026 / action compris entre 2,90 EUR et 3,10 EUR contre un consensus à 2,97EURe, soit une baisse potentielle de 16% qui intègre 1/ une baisse des revenus de la Foncière suite au départ de locataires pour 30 MEUR, 2/ la poursuite d'une stratégie prudente et sélective dans la promotion et 3/ un coût moyen de la dette cible autour de 2% en 2026.
Selon l'analyste, cette publication et les perspectives 2026 sont globalement en ligne avec ses attentes et celles du consensus et traduisent des conditions opérationnelles encore difficiles pour Icade même si le groupe semble avancer progressivement dans sa transformation.
Valeurs associées
|20,9800 EUR
|Euronext Paris
|-4,03%
