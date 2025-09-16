 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
StreamWIDE : La rentabilité au rendez-vous
information fournie par EuroLand Corporate 16/09/2025 à 10:34

Publication du RN S1 2025


En juillet dernier Streamwide publiait son chiffre d’affaires pour le compte du premier semestre 2025. Ce dernier s’était établi en hausse de +24% à 11,5 M€, confirmant l’excellente dynamique commerciale du groupe. Hier soir, Streamwide a également dévoilé ses résultats pour le S1 2025. La rentabilité du groupe s’est considérablement améliorée. L’EBITDA a atteint 6,4M€, traduisant une progression annuelle de +35% et une marge de 55% par rapport au CA S1 2025. Le groupe a enregistré un ROC de 2,7 M€ (+51% vs S1 2024), traduisant une MOC de 24%, supérieure de +500 bps à celle du premier semestre 2024. Enfin, la société a enregistré un RN S1 2025 de 2,1M€, en hausse de +42%.



Perspectives


Streamwide aborde le second semestre 2025 avec une dynamique favorable, soutenue par le déploiement attendu au T4 2025 du projet SaaS en Amérique du Nord, qui devrait fortement accroître la part des revenus récurrents. Le groupe bénéficie également d’une saisonnalité traditionnellement positive sur la seconde partie de l’année et d’une structure de coûts restée maîtrisée, ce qui laisse entrevoir une amélioration de la rentabilité annuelle. En parallèle, la diversification engagée entre sécurité publique et marché entreprises se poursuit, tandis que l’internationalisation et la récurrence des revenus constituent les principaux leviers de transformation stratégique. L’officialisation prochaine du projet nord-américain confirmera le positionnement technologique de Streamwide et ouvrira une trajectoire de croissance plus ambitieuse et pérenne.



Fort de son excellente dynamique commerciale, le groupe pense réitérer la croissance enregistrée au S1 2025 au cours du second semestre. De notre côté nous réhaussons notre prévision de CA 2025 à 25,9 M€ traduisant une croissance de +23,1%. Notre estimation de ROC est également relevée à 7,8 M€ (vs 7,7 M€ auparavant), soit une marge de 30,3%.



Recommandation


Cette nouvelle publication confirme l’excellente trajectoire empruntée par le groupe. Nous conservons notre recommandation à Achat et réhaussons notre objectif de cours à 69,1€ (vs 51,0€ précédemment). Cela traduit par ailleurs un upside de +16,3% par rapport au cours actuel. Nous considérons en effet que la société mérite un multiple de valorisation plus élevé au regard des nouvelles avancées commerciales (US/APAC) et sur le potentiel d’amélioration des revenus et des marges lié au modèle SaaS


Valeurs associées

STREAMWIDE
64,6000 EUR Euronext Paris +8,75%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 16/09/2025 à 10:34:39.

