 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Atos a signé un accord pour la vente d'Ideal GRP à MAIT Group
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 09:50

Atos annonce avoir signé un accord contraignant pour la vente de l'une de ses activités dans les pays nordiques, Ideal GRP, à MAIT Group.

Ideal GRP est un intégrateur de systèmes de gestion du cycle de vie des produits et partenaire des solutions Platinum Siemens Digital Industries Software.

L'entreprise est présente et active en Finlande, en Suède, en Norvège, au Danemark et en Estonie. Elle propose des services de conseil, d'intégration, de logiciels et de maintenance à de grandes entreprises des secteurs de l'industrie, de la défense, de la technologie, des médias & des télécommunications.

L'activité génère environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel en Scandinavie et emploie près de 80 personnes.

Cette cession s'inscrit dans le plan de transformation 'Genesis' d'Atos Group, visant à renouer avec une trajectoire de croissance durable et une rentabilité améliorée en recentrant le groupe sur des actifs clés tels que l'IA, les solutions et services sécurisés et le cloud.

Valeurs associées

ATOS
48,4500 EUR Euronext Paris +0,63%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'entretient avec le président du Conseil européen Antonio Costa pendant un sommet de l'UE à Bruxelles, le 18 décembre 2025 ( POOL / Stephanie Lecocq )
    L'UE débloque 90 milliards d'euros pour l'Ukraine, sans recours aux avoirs russes
    information fournie par AFP 19.12.2025 09:48 

    Les Européens ont décidé vendredi de financer l'effort de guerre de l'Ukraine pendant au moins deux ans via un emprunt en commun de 90 milliards d'euros, mais sans recours aux avoirs russes faute d'accord sur cette solution inédite. Les dirigeants des 27 Etats ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Le chimiste suisse Clariant vend sa filiale au Venezuela
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.12.2025 09:16 

    Le chimiste suisse Clariant a vendu sa filiale au Venezuela à son concurrent local CMV Química pour 1,8 millions de dollars (1,5 millions d'euros) dans le cadre d'une réorganisation de ses activités, a-t-il annoncé vendredi. Cette filiale au Venezuela emploie environ ... Lire la suite

  • STEF : Les signaux haussiers sont intacts
    STEF : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 19.12.2025 09:10 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Volaris et Viva maintiendront leurs activités actuelles sous des marques (illustration) distinctes ( AFP / ALFREDO ESTRELLA )
    Les compagnies aériennes mexicaines Volaris et Viva annoncent leur fusion
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.12.2025 09:07 

    Les compagnies aériennes mexicaines à bas prix Volaris et Viva ont annoncé jeudi leur fusion dans le cadre d'un accord qui, s'il est autorisé, donnerait naissance à l'une des plus grandes compagnies aériennes du pays. Selon les termes de l'accord, les deux entreprises ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank