Atos a signé un accord pour la vente d'Ideal GRP à MAIT Group
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 09:50
Ideal GRP est un intégrateur de systèmes de gestion du cycle de vie des produits et partenaire des solutions Platinum Siemens Digital Industries Software.
L'entreprise est présente et active en Finlande, en Suède, en Norvège, au Danemark et en Estonie. Elle propose des services de conseil, d'intégration, de logiciels et de maintenance à de grandes entreprises des secteurs de l'industrie, de la défense, de la technologie, des médias & des télécommunications.
L'activité génère environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel en Scandinavie et emploie près de 80 personnes.
Cette cession s'inscrit dans le plan de transformation 'Genesis' d'Atos Group, visant à renouer avec une trajectoire de croissance durable et une rentabilité améliorée en recentrant le groupe sur des actifs clés tels que l'IA, les solutions et services sécurisés et le cloud.
Valeurs associées
|48,4500 EUR
|Euronext Paris
|+0,63%
A lire aussi
-
Les Européens ont décidé vendredi de financer l'effort de guerre de l'Ukraine pendant au moins deux ans via un emprunt en commun de 90 milliards d'euros, mais sans recours aux avoirs russes faute d'accord sur cette solution inédite. Les dirigeants des 27 Etats ... Lire la suite
-
Le chimiste suisse Clariant a vendu sa filiale au Venezuela à son concurrent local CMV Química pour 1,8 millions de dollars (1,5 millions d'euros) dans le cadre d'une réorganisation de ses activités, a-t-il annoncé vendredi. Cette filiale au Venezuela emploie environ ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
Les compagnies aériennes mexicaines à bas prix Volaris et Viva ont annoncé jeudi leur fusion dans le cadre d'un accord qui, s'il est autorisé, donnerait naissance à l'une des plus grandes compagnies aériennes du pays. Selon les termes de l'accord, les deux entreprises ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer