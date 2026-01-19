STREAMWIDE : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Au titre du contrat de liquidité confié par la société STREAMWIDE (FR0010528059 - ALSTW - Éligible PEA PME) à la Société TP ICAP (Europe), portant sur les actions de la Société, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :

Nombre d'actions : 4.576

Solde en espèce du compte de liquidité : 127.410,55 €

Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

9.917 actions à l'achat représentant 265 transactions pour un montant global de 648.933,40 €

8.999 actions à la vente représentant 279 transactions pour un montant global de 568.774,50 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité en date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 3.658

Solde en espèce du compte de liquidité : 209.261,57 €

Enfin, il est également rappelé que, lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité en date du 4 mars 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 5.936

Solde en espèce du compte de liquidité : 109.492,00 €

TP ICAP (Europe), entité française du groupe TP ICAP, est autorisée et régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Agenda financier : Chiffre d'affaires Annuel 2025, le mardi 17 février 2026

À propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critiques) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) – FR0010528059. Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

Pour plus d'informations, Streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @ streamwide et X @streamwide .

Contacts

Pascal Beglin | Olivier Truelle Mathieu Omnes Amaury Dugast Président Directeur Général | DAF Relations investisseurs Relations presse T +33 1 70 22 01 01 T +33 1 53 67 36 92 T +33 1 53 67 36 34 investisseur@streamwide.com streamwide@actus.fr adugast@actus.fr