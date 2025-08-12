Strattec Security Corp devrait afficher un bénéfice de 1,07 $ par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Strattec Security Corp STRT.OQ STRT.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lorsqu'elle publiera ses résultats le 14 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Milwaukee Wisconsin devrait déclarer une augmentation de 0,3% de ses revenus à 143,508 millions de dollars contre 143,06 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Strattec Security Corp est un bénéfice de 1,07 $ par action.

*

* L'estimation moyenne des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian sur 12 mois de Wall Street pour Strattec Security Corp est de 63,00 $, soit environ 18,1 % de moins que son dernier cours de clôture de 74,39 $

12 août - Ce résumé a été généré par machine le 12 août à 20:03 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)