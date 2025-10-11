 Aller au contenu principal
Nikkei 225
48 088,80
-1,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Strathcona se retire de la course à MEG Energy après l'offre bonifiée de Cenovus
information fournie par Reuters 11/10/2025 à 00:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Strathcona Resources SCR.TO a abandonné vendredi son offre publique d'achat sur MEG Energy

MEG.TO , mettant ainsi fin à la bataille qui l'opposait depuis des mois à Cenovus Energy pour la propriété de l'une des dernières grandes sociétés de sables bitumineux au Canada.

La décision de Strathcona, qui est un actionnaire majoritaire de MEG, survient après que Cenovus CVE.TO a, plus tôt cette semaine, augmenté son offre à 8,6 milliards de dollars canadiens (6,17 milliards de dollars), y compris la dette.

Cenovus a qualifié son offre révisée de 29,80 $CAN par action de "meilleure et dernière" offre. En comparaison, l'offre révisée de Strathcona le mois dernier évaluait le MEG à 30,86 dollars canadiens par action.

Strathcona a déclaré vendredi qu'en raison de l'accord révisé entre MEG et Cenovus et de certaines mesures prises par MEG , cela rendait "une offre améliorée pour MEG irréalisable et non conforme aux meilleurs intérêts des actionnaires de Strathcona".

La saga du rachat a commencé en mai lorsque Strathcona a lancé une offre hostile de 5,93 milliards de dollars canadiens (4,29 milliards de dollars) pour MEG. Cependant, Cenovus a répliqué par une offre de 7,9 milliards de dollars canadiens en espèces et en actions. Depuis lors, Strathcona a porté sa participation dans MEG à 14,2 %.

Le conseil d'administration de la MEG a demandé à plusieurs reprises aux actionnaires de rejeter l'offre de Strathcona, la qualifiant de "fondamentalement inintéressante", et a réaffirmé son soutien à l'offre de Cenovus.

Le projet de sables bitumineux de Christina Lake du MEG reste un actif convoité en raison de sa longue durée de vie, de ses faibles coûts d'exploitation et de son potentiel de croissance de la production.

Il s'agit de l'une des rares possibilités d'expansion à grande échelle dans les sables bitumineux du Canada, qui sont désormais dominés par un petit groupe d'acteurs nationaux après que la plupart des sociétés étrangères se sont retirées au cours de la dernière décennie.

(1 $ = 1,4004 dollar canadien)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CENOVUS ENERGY
24,250 CAD TSX -4,38%
Gaz naturel
3,27 USD NYMEX +0,80%
MEG ENERGY
29,800 CAD TSX -2,30%
Pétrole Brent
62,03 USD Ice Europ -4,91%
Pétrole WTI
58,20 USD Ice Europ -5,37%
STRATHCONA RES
35,390 CAD TSX -3,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

