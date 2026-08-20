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Strategy : refranchit en force la résistance des 105 USD, teste 113 USD
information fournie par Zonebourse 20/08/2026 à 20:34
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Dopé par une envolée de 12% du Bitcoin en 48H et de 9.000 USD depuis lundi matin, Strategy refranchit en force la résistance des 105 USD et referme le "gap" de clôture des 109,46 USD du 22 juin, puis se hisse au-delà des 112,5 USD pour la première fois depuis le 18 juin (clôture à 112,53 USD).

Le prochain objectif à la hausse se situe désormais vers 102 USD (clôture du 2 avril) puis 127,5 USD, soit la MM100.

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