Strategy réduit fortement ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale en raison de la chute du bitcoin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Strategy MSTR.O a réduit ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2025 lundi, citant la faiblesse du bitcoin , la plus grande crypto-monnaie au monde.

La société s'attend désormais à ce que son résultat net se situe entre un bénéfice de 6,3 milliards de dollars et une perte de 5,5 milliards de dollars pour l'exercice fiscal, alors qu'elle prévoyait précédemment un bénéfice net de 24 milliards de dollars.