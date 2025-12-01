Strategy réduit fortement ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la chute du bitcoin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Strategy MSTR.O a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2025 lundi, invoquant la faiblesse du bitcoin , la plus grande crypto-monnaie au monde.

Les actions de la plus grande société détentrice de bitcoins ont chuté d'environ 4,7 % dans les échanges avant la cloche.

Le prix du bitcoin est passé sous la barre des 90 000 dollars lundi, alors que la chute s'accentuait, marquant la plus forte baisse mensuelle depuis la mi-2021, dans un contexte de regain d'aversion au risque qui a poussé les investisseurs à délaisser les actions et les actifs numériques.

Strategy prévoit entre un bénéfice de 6,3 milliards de dollars et une perte de 5,5 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année, par rapport à sa prévision précédente d'un bénéfice net de 24 milliards de dollars.