 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 080,26
-0,52%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Strategy recule alors que la chute du bitcoin entraîne une forte réduction des prévisions
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 14:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions de l'acheteur de bitcoin s Strategy MSTR.O chutent de 4,6 % à 169,33 $ avant le marché

** La société réduit ses prévisions de bénéfices pour 2025 après une chute massive des prix du bitcoin ** Les perspectives actualisées de MSTR pour 2025 vont d'une perte de 17 $ par action à un bénéfice de 19 $ par action, par rapport à sa prévision précédente de 80 $ par action de bénéfice

** Elle constitue également une réserve de 1,44 milliard de dollars pour payer les dividendes sur les actions privilégiées

** MSTR a perdu 39 % depuis le début de l'année à la dernière clôture

** Pendant ce temps, d'autres actions liées aux crypto-monnaies ont également chuté lundi, suivant la faiblesse du bitcoin et de l'éther

Devises
Dividendes

Valeurs associées

BTC/USD
85 793,6735 USD CryptoCompare -6,02%
STRATEGY RG-A
178,2100 USD NASDAQ +0,58%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank