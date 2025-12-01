Strategy recule alors que la chute du bitcoin entraîne une forte réduction des prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions de l'acheteur de bitcoin s Strategy MSTR.O chutent de 4,6 % à 169,33 $ avant le marché

** La société réduit ses prévisions de bénéfices pour 2025 après une chute massive des prix du bitcoin ** Les perspectives actualisées de MSTR pour 2025 vont d'une perte de 17 $ par action à un bénéfice de 19 $ par action, par rapport à sa prévision précédente de 80 $ par action de bénéfice

** Elle constitue également une réserve de 1,44 milliard de dollars pour payer les dividendes sur les actions privilégiées

** MSTR a perdu 39 % depuis le début de l'année à la dernière clôture

** Pendant ce temps, d'autres actions liées aux crypto-monnaies ont également chuté lundi, suivant la faiblesse du bitcoin et de l'éther