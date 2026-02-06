Strategy gagne 5 % avant la mise sur le marché après la publication des résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le titre et le point 1 pour indiquer que les actions augmentent de 5% avant le marché, et non qu'elles chutent de 2%, et supprime la référence à la déroute du bitcoin dans le titre)

6 février - ** Les actions de Strategy MSTR.O augmentent de 5 % avant la mise sur le marché

** La société a affiché une perte nettement plus importante au 4ème trimestre, soulignant les risques liés à sa forte exposition au bitcoin

** La société a enregistré une perte nette de 12,4 milliards de dollars, soit 42,93 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une perte de 670,8 millions de dollars un an plus tôt

** Strategy détenait 713 502 bitcoins au 1er février, acquis à un prix moyen de 76 052 dollars par pièce, ce qui l'expose à un cours du bitcoin autour de 63 140 dollars, bien en deçà de son pic d'octobre

** La société a réduit ses prévisions de bénéfices pour 2025 en décembre , abandonnant l'hypothèse selon laquelle le bitcoin atteindrait 150 000 dollars, et a annoncé des plans pour constituer une réserve afin de soutenir les paiements de dividendes

** Les actions de Strategy ont baissé de près de 30 % cette année, après avoir chuté d'environ 47,5 % en 2025