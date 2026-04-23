Stratégie climat: les actionnaires de BP infligent un revers cinglant à la nouvelle direction

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRUCE BENNETT )

Les actionnaires du géant pétrolier britannique BP ont infligé jeudi, lors de l'assemblée générale annuelle, un désaveu cinglant à la nouvelle direction de l'entreprise, en rejetant largement deux résolutions vues comme un recul de la transparence, notamment sur sa stratégie climatique.

"Toutes les décisions du Conseil concernant les résolutions de l'assemblée générale de cette année ont été prises en toute bonne conscience, avec l'objectif de créer une entreprise BP avec plus de valeur pour nos actionnaires", s'est défendu le président Albert Manifold à l'issue du vote.

Si BP a indiqué la semaine dernière anticiper un résultat "exceptionnel" dans le négoce pétrolier au premier trimestre, marqué par la volatilité des prix de l'or noir avec la guerre au Moyen-Orient, son bénéfice 2025 avait plongé de 86% sur un an à 55 millions de dollars.

De manière générale, les performances du groupe ont décroché ces dernières années par rapport à celles de ses rivaux et il a amorcé l'an dernier une vaste révolution interne, après avoir largement rétropédalé sur une ambitieuse stratégie climatique pour se recentrer sur les hydrocarbures.

Le groupe s'est doté d'une nouvelle directrice générale, l'Américaine Meg O'Neill, qui a pris ses fonctions début avril en remplacement de Murray Auchincloss.

L'une des propositions rejetées jeudi par les actionnaires visait à révoquer deux résolutions adoptées lors de précédentes assemblées générales, qui obligent BP à publier certaines informations relatives au climat.

La direction estimait notamment que ces résolutions "sont dépassées" du fait de l'évolution du cadre légal en la matière.

L'autre proposition rejetée visait à autoriser la tenue d'assemblées d'actionnaires exclusivement en ligne.

Ces deux résolutions auraient eu besoin de 75% de votes favorables pour être adoptées, mais elle ont obtenu chacune seulement environ 47%, selon le décompte final des votes publié par l'entreprise.

M. Manifold, entré en fonctions le 1er octobre à la tête du conseil d'administration, a en outre reçu un coup de semonce personnel: la résolution sur son élection a reçu plus de 18% de votes défavorables.

La grogne avait commencé il y a plusieurs semaines après le refus de l'entreprise de soumettre au vote une résolution de l'organisation d'actionnaires activistes Follow This, demandant à BP de présenter une stratégie "dans des scénarios de baisse de la demande de pétrole et de gaz".

"Aujourd'hui, les actionnaires ont rappelé au conseil d'administration de BP pour qui il travaille. Pas pour lui-même, mais pour eux", a commenté dans un communiqué Mark van Baal, directeur général de Follow This.

Le cours de Bourse de BP évoluait autour de l'équilibre jeudi en fin d'après-midi.