Bolloré: Chiffre d'affaires +6,5% au 1er trimestre

A gauche, Cyrille Bolloré, PDG du groupe Bolloré, à l'assemblée générale des actionnaires du groupe de médias Vivendi à Paris

‌Le Groupe Bolloré a ​fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de ​6,5% à périmètre et taux ​de change constants ⁠au premier trimestre, à ‌815 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires de Bolloré ​Energy ‌progresse de 7,9% à ⁠731 millions d’euros sur le trimestre, selon un ⁠communiqué, tandis ‌que l'activité Industrie s’établit ⁠à 74 millions ‌d’euros en retrait ⁠de -3,2%.

Dans un communiqué, le ⁠groupe dit ‌avoir décidé de proposer ​à l’Assemblée ‌générale du 27 mai 2026 la distribution ​d’un dividende exceptionnel de 1,5 ⁠euro par action, représentant un montant de l’ordre de 4,2 milliards d’euros.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)