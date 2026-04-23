 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bolloré: Chiffre d'affaires +6,5% au 1er trimestre
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 18:41

A gauche, Cyrille Bolloré, PDG du groupe Bolloré, à l'assemblée générale des actionnaires du groupe de médias Vivendi à Paris

A gauche, Cyrille Bolloré, PDG du groupe Bolloré, à l'assemblée générale des actionnaires du groupe de médias Vivendi à Paris

‌Le Groupe Bolloré a ​fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de ​6,5% à périmètre et taux ​de change constants ⁠au premier trimestre, à ‌815 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires de Bolloré ​Energy ‌progresse de 7,9% à ⁠731 millions d’euros sur le trimestre, selon un ⁠communiqué, tandis ‌que l'activité Industrie s’établit ⁠à 74 millions ‌d’euros en retrait ⁠de -3,2%.

Dans un communiqué, le ⁠groupe dit ‌avoir décidé de proposer ​à l’Assemblée ‌générale du 27 mai 2026 la distribution ​d’un dividende exceptionnel de 1,5 ⁠euro par action, représentant un montant de l’ordre de 4,2 milliards d’euros.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank