Stratasys s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel et de chiffre d'affaires
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 13:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions de Stratasys SSYS.O , fabricant de solutions d'impression 3D à base de polymères, chutent de 9,4 % à 10,3 $ avant la mise sur le marché ** SSYS prévoit des revenus pour l'exercice de l'ordre de 550 à 560 millions de dollars, en baisse par rapport aux prévisions précédentes de 570 à 585 millions de dollars

** Réduit les prévisions de BPA ajusté pour l'exercice à 13-16 cents par action, par rapport aux prévisions précédentes de 30-37 cents par action

** Réduit également les marges brutes prévues pour l'exercice de 46,7 % à 47 %, au lieu de 48,8 % à 49,2 %

** "Malgré la qualité de notre pipeline, l'amélioration macroéconomique susceptible d'entraîner une augmentation des dépenses d'investissement de nos clients prend plus de temps que nous ne l'avions prévu" - PDG Yoav Zeif

** "Nous considérons l'impact de ces vents contraires comme transitoire", ajoute Yoav Zeif ** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 138,1 millions de dollars, dépassant les estimations de 137,2 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Bénéfice ajusté du T2 de 3 cents/action, comparé à une perte de 3 cents/action il y a un an

** À la dernière clôture, SSYS a progressé de près de 28 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

STRATASYS
11,3700 USD NASDAQ +5,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

