Stratasys s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel et de chiffre d'affaires

13 août - ** Les actions de Stratasys SSYS.O , fabricant de solutions d'impression 3D à base de polymères, chutent de 9,4 % à 10,3 $ avant la mise sur le marché ** SSYS prévoit des revenus pour l'exercice de l'ordre de 550 à 560 millions de dollars, en baisse par rapport aux prévisions précédentes de 570 à 585 millions de dollars

** Réduit les prévisions de BPA ajusté pour l'exercice à 13-16 cents par action, par rapport aux prévisions précédentes de 30-37 cents par action

** Réduit également les marges brutes prévues pour l'exercice de 46,7 % à 47 %, au lieu de 48,8 % à 49,2 %

** "Malgré la qualité de notre pipeline, l'amélioration macroéconomique susceptible d'entraîner une augmentation des dépenses d'investissement de nos clients prend plus de temps que nous ne l'avions prévu" - PDG Yoav Zeif

** "Nous considérons l'impact de ces vents contraires comme transitoire", ajoute Yoav Zeif ** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 138,1 millions de dollars, dépassant les estimations de 137,2 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Bénéfice ajusté du T2 de 3 cents/action, comparé à une perte de 3 cents/action il y a un an

** À la dernière clôture, SSYS a progressé de près de 28 % depuis le début de l'année