Storebrand signe les principes sur l' économie bleue des Nations Unies

(NEWSManagers.com) - La société de gestion norvégienne Storebrand a signé les principes de financement d' une économie bleue durable soutenus par les Nations unies (Sustainable Blue Economy Finance Principles). " L'adoption de ces principes témoigne de notre engagement et de notre ambition d'accélérer la transition vers une utilisation plus durable des océans, des mers et des ressources marines du monde " , souligne un communiqué.

" En tant qu'investisseurs, nous avons un rôle crucial à jouer dans le financement de la transition vers une économie bleue durable et dans la reconstruction de la prospérité des océans. Les grandes industries telles que le transport maritime, la pêche, l'aquaculture et le tourisme côtier dépendent toutes de la santé des océans. Non seulement les océans sont l'un des principaux puits de carbone naturels, mais ils abritent également 80 % de toute la vie sur terre " , commente Jan Erik Saugestad, le directeur général de Storebrand Asset Management.

L'initiative vise à accélérer la transition vers une utilisation durable des océans, des mers et des ressources marines du monde en développant des actions et des résultats pratiques pour les assureurs, les prêteurs et les investisseurs.

Au début de l'année, Storebrand a lancé une nouvelle politique climatique pour les investissements, qui accorde une grande priorité à la biodiversité et souligne que les océans feront l'objet d'une attention particulière.