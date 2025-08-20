 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zone euro, l'inflation confirmée à 2% sur un an en juillet
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 12:04

Des clients font leurs courses dans un supermarché de Chanverrie

Des clients font leurs courses dans un supermarché de Chanverrie

L'inflation dans la zone euro s'est maintenue en juillet au niveau de l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne (BCE), selon les données définitives d'Eurostat publiées mercredi.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européenne (IPCH) dans les 20 pays partageant l'euro ressort à +2% en juillet en rythme annuel, comme en juin.

L'inflation sous-jacente, une mesure très surveillée qui exclut les prix volatils de l'alimentation et des carburants, est également restée stable à 2,4%.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)

