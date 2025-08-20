Zone euro, l'inflation confirmée à 2% sur un an en juillet

Des clients font leurs courses dans un supermarché de Chanverrie

L'inflation dans la zone euro s'est maintenue en juillet au niveau de l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne (BCE), selon les données définitives d'Eurostat publiées mercredi.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européenne (IPCH) dans les 20 pays partageant l'euro ressort à +2% en juillet en rythme annuel, comme en juin.

L'inflation sous-jacente, une mesure très surveillée qui exclut les prix volatils de l'alimentation et des carburants, est également restée stable à 2,4%.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)