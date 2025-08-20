 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
"Bloquons tout le 10 septembre" : le PS comprend "l'exaspération" à l'origine du mouvement
information fournie par Boursorama avec Media Services 20/08/2025 à 11:47

Des appels à "tout bloquer" en France le 10 septembre se multiplient sur les réseaux sociaux en se cristallisant autour des coupes budgétaires voulues par François Bayrou.

( AFP / ROMEO BOETZLE )

"C'est l'expression d'une exaspération populaire légitime". Le Parti socialiste a dit "comprendre" le mouvement "Bloquons tout le 10 septembre", né sur les réseaux sociaux, tout en reconnaissant que celui-ci reste encore "assez flou".

"On regarde cette initiative avec beaucoup d'intérêt. Les motivations et les modes opératoires sont assez flous pour l'instant mais nous comprenons l'exaspération à l'origine de ce mouvement ", a déclaré mercredi la porte-parole du PS Chloé Ridel sur franceinfo .

Venus d'horizons divers, des appels à "tout bloquer" en France le 10 septembre se multiplient sur les réseaux sociaux en se cristallisant autour des coupes budgétaires voulues par François Bayrou . Et LFI est déjà allé un pas plus loin que le PS en appelant les Français à se joindre au mouvement.

"Le produit d'une politique d'Emmanuel Macron"

"C'est l'expression d'une exaspération populaire légitime quand le Parlement n'arrive plus à fonctionner, quand tous les budgets sont adoptés à coups de 49-3", a jugé Chloé Ridel. "Les gilets jaunes aussi bien que le mouvement du 10 septembre, c'est le produit d'une politique d'Emmanuel Macron, un style de pouvoir autoritaire descendant ", a-t-elle insisté.

"Quand on annonce par-dessus le marché qu'on va supprimer deux jours fériés, qu'on va faire une année blanche sur toutes les prestations sociales, qu'on va retrancher dans les dépenses de santé, évidemment qu'il y a une colère qui monte", a-t-elle estimé. Elle a confirmé que le PS censurerait le budget à l'automne s'il reste "en l'état" .

"Nous ferons des contre-propositions et nous verrons ce que le gouvernement à en dire. Mais en l'état de ce qui a été présenté au mois de juillet, évidemment, c'est la censure qui doit s'appliquer", a-t-elle dit.

Budget France

3 commentaires

  • 12:31

    À l’origine j’espérais que ce mouvement de blocage ressemblerait à une grève Randienne des Nicolas qui Paie et que ce serait une excellente chose. Évidemment on est en France et ce sera une énieme mobilisation de gauche pour plus de biberonnage étatique … tellement triste.

