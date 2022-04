Storebrand AM ouvre un bureau à Helsinki

(NEWSManagers.com) - Storebrand Asset Management ouvrira son premier bureau en Finlande, à Helsinki, fin mars. Ce bureau sera dirigé par Otto Schauman, qui a rejoint la société de gestion norvégienne à cette occasion. Il sera aussi responsable du marché finlandais. Otto Schauman était précédemment responsable de la Finlande pour Aberdeen Standard Investments.

Le bureau d’Helsinki proposera l’ensemble de la gamme de stratégies du groupe Storebrand AM et de ses boutiques (SPP Funds, Skagen Funds, Cubera et Capital Investment) aux clients finlandais.

Avec cette ouverture, Storebrand AM disposera de bureaux dans toute l’Europe du Nord. La société est déjà présente en Norvège, au Danemark et en Suède.