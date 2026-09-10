StoneX se montre optimiste vis-à-vis de Block et entrevoit un potentiel de hausse grâce à une restructuration axée sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** StoneX relève la note de la société de paiement Block XYZ.N de « conserver » à « acheter » et fixe un objectif de cours de 105 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 32 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** "Cette révision à la hausse reflète notre opinion selon laquelle le marché n’a pas encore intégré dans le cours l’amélioration des résultats d’exploitation de la société qui devrait résulter de son adoption de l’IA agentique" – StoneX

** Les résultats obtenus grâce à cette plateforme d’IA agentique sont impressionnants: le nombre de modifications de code par ingénieur chez Block a augmenté de 150 % depuis le début de l’année 2026, et l’IA agentique a rédigé et révisé la quasi-totalité des modifications de code de production en juin, selon la société de courtage

** XYZ a annoncé en février qu’elle allait supprimer plus de 4 000 emplois dans le cadre d’une refonte visant à intégrer l’intelligence artificielle dans l’ensemble de ses activités

** Sur 50 analystes, 41 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat" et neuf "conserver"; leur objectif de cours médian est de 97 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 21,8 % depuis le début de l'année