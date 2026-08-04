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StoneX prévoit un rendement du maïs aux États-Unis de 184,8 boisseaux par acre en 2026
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 22:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de courtage en matières premières StoneX a estimé mardi la production américaine de maïs pour 2026 à 16,160 milliards de boisseaux, avec un rendement moyen de 184,8 boisseaux par acre.

StoneX prévoit également que la récolte américaine de soja s'élèvera cette année à 4,470 milliards de boisseaux, avec un rendement moyen de 53,0 boisseaux par acre.

Ces prévisions sont à comparer aux dernières estimations du ministère américain de l'Agriculture (USDA), qui table sur une récolte de maïs de 16,0 milliards de boisseaux avec un rendement moyen de 183 boisseaux par acre, et sur une récolte de soja de 4,475 milliards de boisseaux avec un rendement moyen de 53,0 boisseaux par acre.

L’USDA actualisera ses prévisions le 12 août.

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