Stonepeak et Bernhard Capital vont racheter le fournisseur d'électricité louisianais Cleco

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Les sociétés d'investissement Stonepeak et Bernhard Capital ont annoncé lundi qu'elles allaient acquérir le fournisseur d'électricité de Louisiane Cleco Group pour un montant non divulgué auprès d'un consortium dont fait partie Macquarie Asset Management.

Plus tôt dans la journée, Bloomberg News avait rapporté que cette transaction pourrait valoriser Cleco à plus de 5 milliards de dollars, bien que Reuters n'ait pas pu vérifier immédiatement les détails financiers.

Les sociétés de gestion d'actifs achètent de plus en plus d'actifs de production d'électricité alors que la consommation d'énergie atteint des niveaux records aux États-Unis, sous l'effet de la demande des centres de données ainsi que des ménages et des entreprises.

* Le consortium dirigé par Macquarie comprenait également la British Columbia Investment Management Corporation et Manulife Investment Management.

* Cleco restera gérée et exploitée localement, a déclaré la société de services publics, ajoutant que son siège social serait situé à Pineville, en Louisiane.

* Cette transaction renforcera la position de Cleco en tant que fournisseur d'énergie essentiel dans tout l'État, alors que la demande en électricité explose en raison de la prolifération rapide des centres de données, a déclaré Stonepeak.

* En 2014 , un groupe d'investisseurs dirigé par Macquarie Infrastructure and Real Assets a accepté d'acheter Cleco Corp dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 4,7 milliards de dollars, dont environ 1,3 milliard de dollars de dette reprise.

* Cleco est un service public d'électricité réglementé qui dessert environ 298 000 clients résidentiels, commerciaux et industriels dans 24 paroisses de Louisiane.

* À l'issue de la transaction, Stonepeak détiendra une participation majoritaire dans Cleco.