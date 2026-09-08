Stoke Space prévoit une fusée plus puissante et lève 1 milliard de dollars

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* Stoke Space a ajouté une fusée plus grande, la Nova Block 2, à ses projets de lanceurs

* Une levée de fonds de 1 milliard de dollars récemment clôturée valorise Stoke à environ 10 milliards de dollars

* Ces fonds permettront d’accélérer le développement de Nova Pathfinder en vue de son lancement prévu en 2027, a déclaré le directeur général

* Stoke prévoit que la version entièrement réutilisable de la Nova Block 2 pourra transporter jusqu’à 15 tonnes métriques

par Joey Roulette

La start-up américaine de lancement de fusées Stoke Space prévoit de construire un lanceur plus grand destiné à réapprovisionner les constellations de satellites, maintenant que la société a clôturé un tour de table de 1 milliard de dollars, a déclaré son directeur général Andy Lapsa à Reuters, renforçant ainsi sa stratégie axée sur les fusées entièrement réutilisables alors que la demande de services de lancement ne cesse de croître.

Ce tour de table de série E, mené ce mois-ci par Point72 Ventures et Spark Capital, valorise l’entreprise à environ 10 milliards de dollars, selon une source proche du dossier. Stoke Space a désormais levé 2,3 milliards de dollars depuis sa création en 2020.

Cette nouvelle injection de fonds va accélérer le développement en cours de la fusée Nova Pathfinder, dont Stoke prévoit le lancement en 2027, a déclaré M. Lapsa. Elle permettra également de financer les travaux sur une fusée plus grande, baptisée Nova Block 2, en cours de développement depuis plus d’un an, a-t-il ajouté.

Le carnet de commandes de la Pathfinder est complet « pour les deux prochaines années », a déclaré M. Lapsa, bien qu’il ait refusé de fournir un nombre précis de lancements. Il a ajouté que l’entreprise était en pourparlers préliminaires avec des clients pour la Block 2, dont le premier lancement est prévu en 2029.

La demande sur le marché mondial des lancements a explosé, les entreprises élargissant leurs projets de services nécessitant davantage de satellites. Les principaux acteurs, notamment SpaceX d’Elon Musk SPCX.O et des entreprises chinoises, ont misé sur la réutilisabilité des fusées afin de réduire le coût d’accès à l’orbite de plusieurs dizaines de millions de dollars par rapport aux fusées traditionnelles à usage unique.

Seules quelques entreprises américaines travaillent sur des systèmes de lancement orbital entièrement réutilisables. SpaceX développe le « Starship » , une fusée entièrement réutilisable. La « Neutron » , future fusée de Rocket Lab

RKLB.O , est en grande partie réutilisable.

Pathfinder, qui était auparavant la fusée phare de Stoke, est désormais considérée comme un tremplin vers le modèle Block 2. Cette fusée plus grande utilisera 14 moteurs Zenith de Stoke, soit deux fois plus que Pathfinder, ce qui lui permettra de transporter davantage de satellites à la fois — une capacité indispensable, car les entreprises de constellations devront remplacer leurs satellites vieillissants, a déclaré M. Lapsa.

« Nous avons constaté que nos clients augmentaient à la fois la taille et le nombre de leurs engins spatiaux, et c’est l’une des principales raisons qui nous ont poussés à donner le feu vert définitif au Block 2 », a déclaré M. Lapsa.

Le Pathfinder, plus petit, que Stoke prévoit de maintenir en service même après le lancement du Block 2, est destiné à des missions satellitaires spécialisées ou à des lots de petits satellites.

La version réutilisable de la fusée Pathfinder est conçue pour mettre 3 tonnes métriques en orbite terrestre basse, tandis que le modèle à usage unique peut transporter jusqu’à 7 tonnes métriques — ce qui la rend légèrement plus puissante que la fusée Alpha à usage unique de Firefly Aerospace FLY.O et moins de la moitié aussi puissante que la Falcon 9 partiellement réutilisable de SpaceX.

Stoke prévoit que la fusée Block 2 pourra mettre en orbite basse jusqu’à 15 tonnes métriques en mode entièrement réutilisable, ou environ 23 tonnes en mode à usage unique. Cela représente une puissance presque équivalente à celle de la Falcon 9, le lanceur le plus actif au monde, qui sera à terme remplacé par le système Starship de SpaceX, bien plus imposant .