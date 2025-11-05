 Aller au contenu principal
STOCKS DU MOYEN-ORIENT-Les principales bourses du Golfe suivent la baisse des actions asiatiques sur fond de craintes concernant les valorisations
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 08:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principaux marchés boursiers du Golfe ont chuté dans les premiers échanges mercredi, suivant la baisse des actions asiatiques après une vague de ventes technologiques à Wall Street qui a mis en lumière des valorisations exagérées.

Les actions se sont éloignées de leurs niveaux records sur fond de craintes que les marchés boursiers ne soient devenus trop tendus après que les directeurs généraux des géants de Wall Street, Morgan Stanley MS.N et Goldman Sachs GS.N , ont remis en question la possibilité de maintenir des valorisations élevées.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS a chuté de 2,3%, la plus forte baisse depuis le début du mois d'avril, et s'est négocié en dernier lieu en baisse de 1%. MKTS/GLOB

L'indice de référence de l'Arabie Saoudite .TASI a chuté de 0,8% et était en route pour une cinquième session consécutive de pertes, touché par une chute de 1,3% de Saudi National Bank

1180.SE et une baisse de 1% du géant pétrolier Saudi Aramco

2222.SE .

Parmi les autres perdants, l'entreprise de services publics Saudi Electricity Co 5110.SE a plongé de 4,6% suite à une baisse du bénéfice net trimestriel.

Les vents contraires des valorisations élevées de Wall Street pourraient se répercuter sur le marché saoudien.

Malgré les bénéfices solides d'Aramco et les prix du pétrole qui se maintiennent autour de 60 dollars le baril, la dernière liquidation des actions mondiales a révélé une sensibilité latente à des niveaux de valorisation élevés qui n'ont pas été testés depuis un certain temps, a déclaré Ahmad Assiri, stratège de recherche chez Pepperstone.

"Cette récente baisse, la plus forte depuis le début du mois d'octobre, pourrait se traduire par une légère pression à la vente sur les actions saoudiennes .TASI en raison de la corrélation globale entre les marchés boursiers mondiaux."

Les prix du brut ont chuté dans le cadre d'un effondrement plus large des marchés financiers et d'un dollar américain fort, tandis que les investisseurs évaluaient les perspectives d'approvisionnement.

A Abu Dhabi, l'indice .FTFADGI a baissé de 0,2%, ADNOC Drilling ADNOCDRILL.AD perdant 0,5%.

L'unité de forage du géant pétrolier d'Abu Dhabi a signé un accord définitif pour acquérir une participation de 80% dans MB Petroleum Services pour une valeur d'entreprise de 204 millions de dollars.

L'indice principal des actions de Dubaï .DFMGI a baissé de 0,3%, sous la pression d'une baisse de 1,1% du promoteur Emaar Properties EMAR.DU .

L'indice qatari .QSI a perdu 0,4%, la Qatar Islamic Bank

QISB.QA ayant chuté de 1,1%.

