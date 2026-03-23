 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

STOCKS DU MOYEN-ORIENT-Les actions des Émirats arabes unis baissent en raison de l'avertissement de représailles de l'Iran sur les infrastructures énergétiques et hydrauliques du Golfe
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 08:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les marchés boursiers des Émirats arabes unis ont reculé lundi après que l'Iran a averti qu'il frapperait les infrastructures énergétiques et hydrauliques du Golfe si le président américain Donald Trump mettait à exécution sa menace d'attaquer son réseau électrique.

Samedi, Donald Trump a menacé d'"anéantir" les centrales électriques iraniennes si Téhéran ne rouvrait pas totalement le détroit d'Ormuz dans les 48 heures, une escalade significative à peine un jour après avoir parlé de "mettre fin" à la guerre, qui en est maintenant à sa quatrième semaine.

Après plus de trois semaines d'intenses frappes aériennes américaines et israéliennes qui ont considérablement réduit les capacités de production et de lancement de missiles de l'Iran, Téhéran continue de démontrer sa capacité à riposter efficacement. Le conflit régional en cours a entraîné une forte augmentation des prix de l'énergie, perturbé les voyages aériens et gravement affecté les opérations de transport maritime dans le détroit d'Ormuz.

Le principal indice boursier de Dubaï .DMFGI a chuté de 2,7% dans les premiers échanges, entraîné par une baisse de 4,6% du promoteur immobilier Emaar properties EMAR.DU et une chute de 2,9% de la banque Emirates NBD Bank

ENBD.DU , principal prêteur.

L'indice de référence d'Abu Dhabi .FTFADGI a glissé de 1,6%, le géant de l'immobilier Aldar properties

ALDAR.AD ayant chuté de 5% et Abu Dhabi Commercial Bank de 4,9%.

La société d'eau et d'électricité cotée en bourse à Abu Dhabi, Abu Dhabi National Energy Company (plus connue sous le nom de TAQA) TAQA.AD , a chuté de 3,6 %. Dubai Electricity and Water Authority DEWAA.DU a baissé de 0,8 %.

Adnoc Gas ADNOCGAS.AD a chuté de 2,7 % après que la société ait déclaré avoir procédé à des ajustements temporaires de sa production de gaz naturel liquéfié et de liquides commercialisés à l'exportation en réponse aux perturbations du transport maritime dans le détroit d'Ormuz.

"Les opérations se poursuivent en toute sécurité sur l'ensemble des actifs d'ADNOC Gas plc", a déclaré ADNOC Gas. "Suite à la chute de débris près de certaines installations, les inspections ont confirmé qu'il n'y avait pas de blessés et qu'il n'y avait pas d'impact sur l'intégrité du traitement de base."

Les pertes de l'indice de Dubaï depuis le début de l'année ont atteint 10,7 %, tandis que l'indice d'Abu Dhabi a baissé de 5,9 %, selon les données du LSEG.

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,10 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
113,05 USD Ice Europ +5,07%
Pétrole WTI
100,63 USD Ice Europ +4,17%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ID LOGISTICS GROUP : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    ID LOGISTICS GROUP : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 23.03.2026 09:05 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Logo du groupe alimentaire français Danone au siège de l'entreprise à Rueil-Malmaison
    Danone va acquérir le spécialiste des repas complets Huel
    information fournie par Reuters 23.03.2026 09:02 

    ‌Danone a ​annoncé lundi la signature d’un ​accord définitif en ​vue d’acquérir ⁠Huel, groupe spécialisé ‌dans les repas complets et ​nutritionnellement ‌équilibrés, dans ⁠le cadre de sa stratégie "Renew ⁠Danone" ‌visant à renforcer ⁠ses ‌positions dans ⁠la nutrition ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 23.03.2026 08:59 

    * Le SECTEUR AERIEN est à surveiller lundi dans un contexte marqué par les craintes sur les prix du pétrole et alors que le directeur général de la compagnie aérienne américaine United Airlines a dit que le groupe réduirait de 5% l'ensemble de ses vols réguliers ... Lire la suite

  • RENAULT SA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    RENAULT SA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 23.03.2026 08:59 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank