STOCKS DU MOYEN-ORIENT-Les actions des Émirats arabes unis baissent en raison de l'avertissement de représailles de l'Iran sur les infrastructures énergétiques et hydrauliques du Golfe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les marchés boursiers des Émirats arabes unis ont reculé lundi après que l'Iran a averti qu'il frapperait les infrastructures énergétiques et hydrauliques du Golfe si le président américain Donald Trump mettait à exécution sa menace d'attaquer son réseau électrique.

Samedi, Donald Trump a menacé d'"anéantir" les centrales électriques iraniennes si Téhéran ne rouvrait pas totalement le détroit d'Ormuz dans les 48 heures, une escalade significative à peine un jour après avoir parlé de "mettre fin" à la guerre, qui en est maintenant à sa quatrième semaine.

Après plus de trois semaines d'intenses frappes aériennes américaines et israéliennes qui ont considérablement réduit les capacités de production et de lancement de missiles de l'Iran, Téhéran continue de démontrer sa capacité à riposter efficacement. Le conflit régional en cours a entraîné une forte augmentation des prix de l'énergie, perturbé les voyages aériens et gravement affecté les opérations de transport maritime dans le détroit d'Ormuz.

Le principal indice boursier de Dubaï .DMFGI a chuté de 2,7% dans les premiers échanges, entraîné par une baisse de 4,6% du promoteur immobilier Emaar properties EMAR.DU et une chute de 2,9% de la banque Emirates NBD Bank

ENBD.DU , principal prêteur.

L'indice de référence d'Abu Dhabi .FTFADGI a glissé de 1,6%, le géant de l'immobilier Aldar properties

ALDAR.AD ayant chuté de 5% et Abu Dhabi Commercial Bank de 4,9%.

La société d'eau et d'électricité cotée en bourse à Abu Dhabi, Abu Dhabi National Energy Company (plus connue sous le nom de TAQA) TAQA.AD , a chuté de 3,6 %. Dubai Electricity and Water Authority DEWAA.DU a baissé de 0,8 %.

Adnoc Gas ADNOCGAS.AD a chuté de 2,7 % après que la société ait déclaré avoir procédé à des ajustements temporaires de sa production de gaz naturel liquéfié et de liquides commercialisés à l'exportation en réponse aux perturbations du transport maritime dans le détroit d'Ormuz.

"Les opérations se poursuivent en toute sécurité sur l'ensemble des actifs d'ADNOC Gas plc", a déclaré ADNOC Gas. "Suite à la chute de débris près de certaines installations, les inspections ont confirmé qu'il n'y avait pas de blessés et qu'il n'y avait pas d'impact sur l'intégrité du traitement de base."

Les pertes de l'indice de Dubaï depuis le début de l'année ont atteint 10,7 %, tandis que l'indice d'Abu Dhabi a baissé de 5,9 %, selon les données du LSEG.