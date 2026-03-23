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Guerre en Iran : Téhéran minera le Golfe persique en cas d'attaque sur ses côtes ou ses îles
information fournie par Boursorama avec Media Services 23/03/2026 à 11:30

"Toutes les voies d'accès et les lignes de communication dans le Golfe persique et les zones côtières" seront minées sir Israël et les États-Unis attaquent les côtes iraniennes.

Vue du détriot d'Ormuz sur le site Marinetraffic, le 4 mars 2026. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Vue du détriot d'Ormuz sur le site Marinetraffic, le 4 mars 2026. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

L'Iran a menacé lundi 23 mars de miner les eaux du Golfe persique en cas d'attaque des États-Unis et Israël sur ses côtes et ses îles, notamment avec des mines navales dérivantes.

"Toute tentative de l'ennemi d'attaquer les côtes ou les îles iraniennes conduira naturellement, et conformément aux pratiques militaires établies, à ce que toutes les voies d'accès et les lignes de communication dans le Golfe persique et les zones côtières soient minées avec divers types de mines navales, y compris des mines dérivantes déployables depuis les côtes", a affirmé le conseil de défense iranien au 24e jour du conflit, dans un communiqué relayé par les médias d'État.

Le conseil de défense, qui opère sous l'autorité du Conseil suprême de sécurité nationale, a été créé après la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël en juin 2025.

"Encore plusieurs semaines de combats"

Si Washington entretient le flou sur la fin de ses opérations militaires, entrées dans leur quatrième semaine, Israël a indiqué dimanche se préparer à "encore plusieurs semaines de combats contre l'Iran et le Hezbollah" pro-iranien au Liban. L'armée israélienne compte "intensifier les opérations terrestres ciblées et les frappes" au Liban pour repousser la menace du Hezbollah "loin de la frontière", a indiqué son chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir.

Si Israël et les Etats-Unis affirment avoir fortement affaibli le pouvoir iranien depuis le lancement de leur offensive le 28 février, Téhéran poursuit ses attaques et ses menaces. La préoccupation grandissante concerne les attaques ciblant des sites nucléaires . La guerre entre dans une "phase périlleuse", s'est alarmé sur X le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, appelant "urgemment toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue militaire et à éviter toute action susceptible de déclencher des incidents nucléaires".

Proche orient
Guerre en Iran

2 commentaires

  • 12:10

    Depuis la prise de pouvoir par Khomeini en 79 et l'élimination physique de tous ses opposants, le régime iranien fanatique est une malédiction pour le pays, son peuple et une menace permanente pour ses voisins, en commençant par l'Irak de Saddam (guerre Iran-Irak). Les états du Golfe ont acheté armes et protection US, mais 47 ans de terrorisme en Syrie, au Liban,en Israël et en occident aboutissent à l' inéluctable déflagration ...

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