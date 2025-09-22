STOCKS DU MOYEN-ORIENT-GOLFE-Les actions sont stables, les perspectives de la Fed restent modérées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amna Mariyam

Les marchés boursiers du Golfe ont été peu changés dans les premiers échanges lundi, les investisseurs pesant les réductions des taux d'intérêt régionaux à la suite des décisions de la Réserve fédérale américaine, tandis que l'incertitude sur l'orientation future de la politique de la Fed a tempéré le sentiment. La Réserve fédérale a réduit son taux de référence d'un quart de point de pourcentage mercredi en réponse au ralentissement du marché du travail, mais a signalé une approche mesurée de l'assouplissement de la politique monétaire, laissant les marchés dans l'incertitude quant au rythme des réductions futures. Par la suite, les banques centrales d'Arabie saoudite , des Émirats arabes unis et du Qatar ont chacune réduit leurs taux de 25 points de base. L'indice boursier de référence de l'Arabie saoudite .TASI a reculé de 0,1 %, en passe de mettre fin à une série de quatre jours de hausse. L'immobilier a été à l'origine de la baisse, Umm Al Qura Development 4325.SE perdant près de 2%, tandis que Al Rajhi Bank 1120.SE , la plus grande banque islamique du monde, a perdu 0,2% avant la date de son ex-dividende. La géante pétrolière Saudi Aramco 2222.SE a chuté de 0,4%, ce qui la met sur la voie de sa première perte après six sessions consécutives de gains. L'indice principal des actions de Dubaï .DFMGI est resté stable, les actions des services publics et des banques ayant tiré l'indice dans des directions opposées. Emirates NBD Bank ENBD.DU a chuté de 0,6%, tandis que Dubai Electricity and Water Authority DEWAA.DU a progressé de 1,1%. Emaar Properties EMAR.DU a progressé de 0,7%, consolidant deux jours de gains après que la promotrice ait abandonné les plans de vente de toute participation dans sa filiale indienne et ait déclaré qu'elle explorait des coentreprises potentielles avec de grandes entreprises indiennes, y compris le groupe Adani. L'indice d'Abu Dhabi .FTFADGI a légèrement augmenté de 0,1%, soutenu par des gains dans les actions liées à l'entreprise publique d'énergie ADNOC. ADNOC Gas a augmenté de 0,6% en signant un contrat de 513 millions de dollars avec une filiale de China Petroleum Engineering 600339.SS . ADNOC Drilling et Borouge ont tous deux gagné près de 1%. Orascom Construction ORAS.AD , nouvellement cotée en bourse, a fait un bond de 5,3 %, prolongeant les gains des deux sessions précédentes. Séparément, la géante américaine des puces Nvidia NVDA.O et l'Institut d'innovation technologique d'Abu Dhabi (TII) ont annoncé le lancement d'un laboratoire de recherche commun aux Émirats arabes unis pour développer des modèles d'IA de nouvelle génération et des plates-formes robotiques. L'indice boursier du Qatar .QSI a peu varié, bien que des gains dans le secteur des télécommunications aient apporté un certain soutien. Ooredoo ORDS.QA a augmenté de 1% après que la société ait vendu une participation de 6% dans la société de services informatiques Meeza MEZA.QA à des fonds gérés par Fiera Capital (UK) Limited, réduisant ainsi sa participation à 4%.