Wall Street vue en baisse, l'Europe souffre des perspectives du secteur auto

L'entrée de Wall Street à la Bourse de New York

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes reculent lundi à mi-séance, affectées par les avertissements sur les résultats de Porsche et Volkswagen, tandis que les investisseurs attendent les déclarations de plusieurs responsables de la politique monétaire pour déterminer l'ampleur des futures baisses de taux. Après une semaine ponctuée de records grâce à la reprise des baisses de taux de la Réserve féderale américaine (Fed), les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,31% pour le Dow Jones, de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,39% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 0,29% à 7.830,94 points vers 11h01 GMT et Francfort, le Dax recule de 0,66%, À Londres, le FTSE 100 grappille 0,05%.

L'indice EuroStoxx 50 est quant à lui en baisse de 0,37%, le FTSEurofirst 300 perd 0,21% et le Stoxx 600 recule de 0,16%.

Les Bourses européennes ont entamé la semaine dans le rouge, entraînées par le secteur automobile, après que le constructeur de voitures de luxe Porsche et sa société mère Volkswagen ont revu à la baisse leurs perspectives de bénéfices pour 2025 afin de refléter les retards dans le lancement de leurs projets de véhicules électriques (VE).

L'action Porsche recule de 8,4%, tandis que sa société mère cède 7%, entraînant le segment sectoriel du Stoxx dans une baisse d'environ 2,5%.

Les investisseurs se montrent par ailleurs prudents envers la politique monétaire, de nombreux responsables des banques centrales étant justement attendus au cours de la semaine, alors que les investisseurs cherchent à déterminer l'ampleur des futures baisses de taux après que la Fed a repris la semaine dernière ses réductions des coûts d'emprunt.

Du côté de la banque centrale américaine, au moins une douzaine de responsables s'exprimeront ces prochains jours. Parmi eux, lundi, le nouveau gouverneur Stephen Miran, qui s'est prononcé en faveur d'une réduction de 50 points de base en septembre au lieu des 25 points de base finalement annoncés, et le président Jerome Powell, mardi.

Les discours des membres de la Fed auront lieu avant la publication, vendredi, de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), la mesure préférée de la banque centrale pour fixer sa politique monétaire.

En Europe, le chef économiste de la Banque d'Angleterre (BoE), Huw Pill, et son gouverneur, Andrew Bailey, doivent également donner des discours lundi après que l'institution a maintenu jeudi dernier ses taux directeurs inchangés.

Egalement dans le domaine de la politique monétaire, les investisseurs prendront note mardi de la décision de la Riksbank suédoise et jeudi de celle de la Banque nationale suisse (BNS).

VALEURS EN EUROPE

À Paris, Stellantis NV perd 3% et Renault 1,3%, dans le sillage du secteur automobile européen après les annonces de Porsche et Volkswagen.

Sabadell perd plus de 4% après que BBVA (-2,7%) a déclaré lundi vouloir relever son offre de 10% sur sa cible, à 3,39 euros par action, valorisant ainsi sa rivale à 17 milliards d'euros. Le secteur bancaire européen cède à son tour 0,97%.

Le secteur des semi-conducteurs poursuit ses gains lundi, soutenu par l'enthousiasme suscité par une série d'annonces récentes, y compris l'investissement de 5 milliards de dollars de Nvidia dans Intel la semaine dernière. A Paris, Soitec gagne 6% et, à Amsterdam, ASMI et ASML avancent de 1,8% et 3% respectivement, ce dernier aidé également par un relèvement de recommandation de la part de Morgan Stanley.

Fugro perd 8,9% après que le spécialiste néerlandais des données géographiques a retiré ses prévisions annuelles, invoquant des "changements significatifs" dans les conditions du marché au cours des dernières semaines.

Roche prend 2% après que le fabricant de médicaments a annoncé qu'il faisait passer son médicament expérimental contre l'obésité, le CT-388, à un stade avancé d'essais cliniques.

TAUX

Les rendements américains sont plutôt stables lundi après la baisse des taux de la Fed la semaine dernière. Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 0,8 point de base à 4,1312%. Le deux ans perd quant à lui 0,6 point de base à 3,5756%.

En Europe, les rendements des obligations d'État reculent légèrement avant les discours des banquiers centraux, dans une semaine par ailleurs chargée en ventes d'obligations.

Le rendement du Bund allemand à dix ans perd 1,5 point de base à 2,7349%. Le deux ans cède 1,3 point de base à 2,0117%.

CHANGES Le dollar recule avant les prises de parole de responsables de politique monétaire outre-Atlantique.

Le billet vert perd 0,17% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro avance de 0,26% à 1,1775 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole en légère baisse, les craintes des tensions en Europe et au Proche-Orient qui pourraient peser sur l'offre d'or noir ayant été contrebalancées par les craintes d'une offre excédentaire.

Le Brent cède 0,7% à 66,21 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,49% à 62,37 dollars.

MÉTAUX

Les cours de l'or ont enregistré lundi un nouveau record de 3.726,19 dollars l'once, soutenus par les attentes accrues des investisseurs quant à une politique monétaire accommodative de la part de la Fed.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 22 SEPTEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 14h00 Confiance du consommateur septembre -15,2 -15,5

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)