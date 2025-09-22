Lockheed Martin dévoile Vectis, son drone CCA de nouvelle génération
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 13:16
Vectis est conçu pour s'intégrer aux avions de 5e génération et futurs, et peut remplir des missions variées : frappes de précision, ISR (renseignement, surveillance, reconnaissance), guerre électronique et contre-air offensif et défensif, avec une endurance adaptée aux théâtres indo-pacifique, européen et central.
OJ Sanchez, vice-président de Skunk Works, affirme que Vectis 'crée un nouveau paradigme pour la puissance aérienne'. Le développement est déjà lancé, avec pour objectif un design, une production et un premier vol sous deux ans, à un coût compétitif pour le segment CCA.
Valeurs associées
|472,935 USD
|NYSE
|-0,16%
A lire aussi
-
La banque espagnole BBVA a déclaré lundi avoir relevé son offre pour Sabadell de 10%, à 3,39 euros par action, valorisant ainsi sa rivale à 17 milliards d'euros. BBVA offre maintenant une de ses propres actions pour chaque 4,8376 actions de Sabadell dans ce qui ... Lire la suite
-
Le laboratoire Pfizer va racheter la biotech Metsera pour au moins 4,9 milliards de dollars, mettant la main sur ses traitements en développement contre l'obésité, ont annoncé les deux entreprises américaines lundi dans un communiqué commun. Avec cette acquisition, ... Lire la suite
-
Après la première baisse de taux de la Fed, Wall Street enchaîne les records, porté par l’euphorie autour de l’intelligence artificielle. Mais cette envolée rappelle à certains l’explosion de la bulle internet en 2000, quand le Nasdaq avait perdu les deux tiers ... Lire la suite
-
Pfizer a annoncé lundi son intention d'acquérir le développeur de médicaments amaigrissants Metsera pour 7,3 milliards de dollars (6,22 milliards d'euros), une transaction qui doit consolider sa position sur le marché lucratif du traitement de l'obésité. Le segment ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer