Stocks au Royaume-Uni-Facteurs à surveiller le 17 novembre

17 novembre - L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse lundi, avec des contrats à terme FFIc1 en baisse de 0,07%.

* HSBC: L'ancien ministre des Finances George Osborne est parmi un petit nombre de candidats considérés par le conseil d'administration de HSBC Holdings HSBA.L comme successeur potentiel de Sir Mark Tucker, qui a quitté son poste de président en septembre, a déclaré un journaliste de Sky News par le biais d'un billet X samedi. * PRIX DES LOGEMENTS: Les prix demandés pour les maisons britanniques ont baissé plus que d'habitude pour cette période de l'année avant le budget de la ministre des Finances Rachel Reeves la semaine prochaine, selon une enquête publiée lundi. * SHELL: Venture Global VG.N a déclaré vendredi qu'à la suite de la récente défaite de Shell dans une procédure d'arbitrage concernant des demandes d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié, un panel de la Chambre de commerce internationale a rendu une sentence ordonnant à Shell SHEL.L de payer ses frais de justice. * LOGEMENT: La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, devrait introduire une nouvelle taxe sur les maisons de grande valeur dans son prochain budget annuel, a rapporté The Telegraph. * MATIÈRES PREMIÈRES: Les prix du pétrole ont baissé , le cuivre a baissé et les prix de l'or ont augmenté lundi. * FTSE 100: Les actions britanniques ont reculé vendredi, alors que les rendements des obligations d'État ont augmenté suite aux informations selon lesquelles le gouvernement britannique a abandonné ses projets d'augmentation de l'impôt sur le revenu dans son prochain budget, mais les marchés ont tout de même enregistré des gains hebdomadaires modestes.

* AGENDA DES ENTREPRISES BRITANNIQUES:

Ninety One PLC N91.L Résultats HY

Big Yellow Group BYG.L Résultats HY

