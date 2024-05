Stock picking : analyse top down vs analyse bottom up

(Crédits photo : Adobe Stock - LUMINA IMAGES )

Le stock picking, ou sélection de titres, est une stratégie d'investissement qui consiste à identifier et à acheter des actions individuelles d'entreprises jugées prometteuses par l'investisseur.

Pour sélectionner des actions à ajouter à leurs portefeuilles, les investisseurs utilisent souvent deux approches : l'analyse top-down (ou descendante) et l'analyse bottom-up (ou ascendante). Chaque méthode offre une perspective et une méthodologie distinctes pour identifier les opportunités d'investissement intéressantes. Découvrons-les dans cet article.

Le stock picking vous convient-il ?

Contrairement à des approches plus passives comme les investissements via des indices boursiers ou des Exchange-Traded Funds (ETF), le stock picking implique une analyse approfondie et une sélection minutieuse d'actions, en se basant sur une multitude de critères, notamment fondamentaux.

La technique du stock picking exige aussi une certaine connaissance des marchés financiers et une compréhension de la façon d'analyser des entreprises, leurs secteurs d'activité et leur potentiel de croissance.

L'analyse individuelle d'entreprises demande aussi beaucoup de temps pour dénicher des opportunités d'investissement intéressantes en fonction de son profil d'investisseur.

De plus, il s'agit d'une stratégie d'investissement plus risquée que les approches passives, car elle implique la sélection et l'investissement dans des titres individuels. Les investisseurs doivent donc être prêts à accepter un niveau de risque potentiellement plus élevé et la possibilité de faire des pertes.

Qu'est-ce que l'analyse top-down ?

L'approche top down correspond à une forme d'analyse macroéconomique globale qui consiste à identifier des opportunités d'investissement prometteuses en adoptant une vision d'ensemble de l'économie mondiale.

Cette méthode implique une analyse approfondie de divers facteurs économiques afin de sélectionner des pays, puis des secteurs d'activité présentant un potentiel de croissance élevé, et enfin des entreprises qui se positionnent comme des leaders pour profiter de cette croissance.

L'analyse top down débute donc par une évaluation globale de l'économie mondiale, en se concentrant sur les pays affichant les indicateurs de croissance les plus prometteurs. Il faut cependant être certain que le niveau de risque associé à ce potentiel de croissance élevé convient à votre stratégie et à votre tolérance au risque.

Parmi les facteurs économiques pris en compte dans cette partie de l'analyse top down, on retrouve par exemple la croissance du PIB ou Produit Intérieur Brut, l'évolution de l'inflation, l'évolution de la situation de l'emploi, l'orientation des politiques, budgétaires et fiscales, ou encore le sentiment et les dépenses de consommation.

Une fois les pays dynamiques identifiés, l'approche top-down se concentre sur la sélection des secteurs d'activité les plus prometteurs au sein de ces économies.

Elle prend par exemple en compte l'évolution des tendances technologiques, de la réglementation, des politiques publiques ou encore des préférences de consommateurs, la concurrence et la structure du marché d'un secteur donné.

La dernière étape de ce type d'analyse est de sélectionner les entreprises les plus prometteuses au sein des secteurs porteurs sélectionnés.

Pour cela, il faudra que l'investisseur fasse une analyse de l'entreprise en considérant certains fondamentaux et ratios financiers sur la santé de sa situation financière, mais aussi d'autres facteurs comme la qualité de la gouvernance, la stratégie marketing, les perspectives de croissance, sa position sur son marché, ses avantages concurrentiels ou encore la valorisation de ses actions par rapport aux fondamentaux.

Qu'est-ce que l'analyse bottom-up ?

Par opposition à l'approche top-down qui adopte une vision macroéconomique globale, l'analyse bottom up, ou approche ascendante, se caractérise par une méthodologie plus microéconomique et granulaire.

Les investisseurs adeptes de l'approche bottom-up partent du principe que, même au sein d'un secteur en difficulté, des entreprises peuvent présenter d'intéressantes opportunités d'investissement. Ils considèrent donc que les performances individuelles d'une entreprise ne sont pas nécessairement corrélées à la santé globale de son secteur d'activité.

Ainsi, l'analyse bottom up s'affranchit du cycle économique et des conditions sectorielles générales, pour se concentrer uniquement sur les perspectives de croissance intrinsèques de chaque entreprise. Cette approche permet de dénicher des « pépites », c'est-à-dire des entreprises sous-évaluées par le marché et présentant un fort potentiel de développement futur.

Tout comme l'étape finale de l'approche top-down, l'analyse fondamentale constitue souvent le point de départ des investisseurs utilisant l'approche bottom-up.

Cette analyse approfondie des états financiers, de la stratégie de l'entreprise, de son équipe dirigeante et de son environnement concurrentiel permet d'obtenir une vision complète de la situation et des perspectives de chaque entreprise.

Comment choisir entre analyse top down et analyse bottom-up ?

En matière de trading et d'investissement, il n'existe pas de solution universelle. La multitude d'investisseurs et de traders, aux styles, aux objectifs et aux horizons de placement variés, se traduit par une diversité des approches d'analyse et de sélection des titres.

Le succès repose donc en grande partie sur l'adoption d'une stratégie d'analyse des marchés en adéquation avec votre expérience dans le monde de l'investissement ou du trading, votre connaissance du fonctionnement des marchés, votre style de trading, votre profil de risque, vos objectifs, ainsi que votre horizon de placement.

L'analyse top-down, privilégiant une vision macroéconomique, s'adresse peut-être davantage aux investisseurs à long terme désireux d'identifier des secteurs porteurs en ligne avec les tendances économiques globales.

L'analyse bottom-up, quant à elle, se concentre sur l'évaluation approfondie d'entreprises individuelles, attirant ainsi potentiellement davantage les investisseurs à court ou moyen terme en quête d'opportunités spécifiques.

Le choix entre l'analyse top-down et l'analyse bottom up dépend donc globalement de votre profil d'investisseur et de votre compréhension des forces et des limites de chaque méthode de stock picking.