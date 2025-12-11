STMicroelectronics signe un accord de financement avec la BEI
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 09:00
Il s'agit de la première tranche d'une ligne de crédit plus importante de 1 MdEUR, destinée à renforcer l'industrie européenne des semiconducteurs et à soutenir l'innovation, la durabilité et l'efficacité énergétique conformément aux objectifs de l'UE.
L'accord est axé pour environ 60% de son montant sur les capacités de fabrication en grand volume, notamment sur les sites clés de Catane, Agrate et Crolles, tandis que les 40% restants portent sur la R&D.
Cet accord fait suite à la visite effectuée la semaine dernière par une délégation de haut niveau de la BEI sur le site de Catane. Depuis 1994, la BEI a soutenu 9 projets avec STMicroelectronics, ce qui représente un financement d'environ 4,2 MdsEUR.
