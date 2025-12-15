STMicroelectronics salue une "étape importante" franchie avec SpaceX
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 10:16
Dans un communiqué, le groupe indique avoir livré, depuis le début de leur coopération en 2015, plus de cinq millions de puces par jour afin dans d'équiper les millions de terminaux utilisateurs et les plus de 10 000 satellites Starlink produits par la firme américaine.
Starlink utilise par ailleurs plusieurs autres gammes de produits ST, notamment des microcontrôleurs STM32, des éléments sécurisés et des solutions GNSS, déployés à travers sa constellation de satellites haut débit, ses satellites à connexion directe ("direct-to-cell") ou ses infrastructures terrestres, souligne le fournisseurs de composants.
On estime que Starlink produit actuellement plus de 20 000 terminaux par jour destinés à des clients répartis dans plus de 150 pays.
STMicroelectronics souligne que cette coopération est appelée à se poursuivre en s'appuyant sur le même modèle, mais en mettant l'accent sur les satellites et les terminaux utilisateurs de nouvelle génération.
L'objectif, explique le groupe, va maintenant consister à se concentre sur le développement de technologies avancées de nouvelle génération pour les antennes réseau à commande de phase, architecturées autour ses technologies intégrées de silicium dites "BiCMOS".
