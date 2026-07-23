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STMicroelectronics relève ses prévisions mais chute en Bourse après ses résultats du T2
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 10:23
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(Ajout de contexte aux §§1, 3 et 4, baisse du cours en bourse au §2, précisions sur les perspectives et résultats tout du long)

STMicroelectronics STMPA.PA s'attend à ce que la demande des centres de données stimule son chiffre d'affaires vers la fin de l'année après avoir annoncé jeudi un bénéfice d'exploitation de base au deuxième trimestre et des prévisions de ventes pour le troisième trimestre inférieures aux attentes.

L'action du fabricant franco-italien de puces électroniques a chuté de 14% en début de séance, soit sa plus forte baisse depuis juillet dernier, si cela se maintenait.

Le groupe signale toutefois une reprise de la demande de puces dans les secteurs de l'automobile, de l'intelligence artificielle, de l'optique pour centres de données et de l'électronique grand public.

STMicroelectronics s'efforce de surmonter un recul prolongé de la demande sur ses principaux marchés, tout en misant sur des segments en plus forte croissance tels que les centres de données liés à l'IA et les communications par satellite pour assurer son développement.

Il fait état d'un chiffre d'affaires de 3,49 milliards de dollars (3,09 milliards d'euros) au deuxième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes qui s'élevait à 3,39 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Le résultat d'exploitation s'est élevé à 187 millions de dollars et la marge brute à 34,8%.

Toutefois, son résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement s'est établi à 679 millions de dollars, bien en deçà des attentes du marché qui tablait sur 797,7 millions de dollars.

L'entreprise a indiqué que l'impact sur les bénéfices résultait de dépréciations, de restructurations et d'autres coûts liés à l'arrêt d'activités. L'entreprise a également évoqué des effets comptables liés à l'acquisition d'une filiale de NXP. NXPI.O dans le secteur des capteurs.

Le groupe a revu à la hausse ses objectifs de chiffre d'affaires pour les centres de données, précisant désormais s'attendre à ce que cette activité génère plus d'un milliard de dollars en 2026 et plus de deux milliards de dollars en 2027, si les tendances actuelles de la demande et l'engagement des clients se maintiennent.

STMicroelectronics prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires net de 3,70 milliards de dollars, soit une hausse d’environ 16,2% en variation annuelle mais moins que les 3,72 milliards de dollars anticipés par les analystes.

La marge brute est attendue à environ 37% a déclaré le président-directeur général Jean-Marc Chéry dans un communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten et Sophie Louet)

Résultats d'entreprise

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STMICROELECTRONICS
46,765 EUR Euronext Paris -2,46%
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