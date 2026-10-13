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STMicroelectronics propose de prolonger le mandat de son directeur général
information fournie par Zonebourse 13/10/2026 à 07:16

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Le conseil de surveillance du groupe créateur et fabricant de technologies semi-conductrices a demandé à son président du directoire et directeur général, Jean-Marc Chéry, de se rendre disponible pour un renouvellement de son mandat d'une année supplémentaire.

La proposition, acceptée par Jean-Marc Chéry, sera soumise au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle de 2027.

Par cette décision, l'instance de contrôle du fabricant de semi-conducteurs entend saluer la vision et la rigueur d'exécution de Jean-Marc Chéry, tout en misant sur la continuité stratégique du groupe pour soutenir sa création de valeur à long terme.

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