STMicroelectronics propose de prolonger le mandat de son directeur général

Le conseil de surveillance du groupe créateur et fabricant de technologies semi-conductrices a demandé à son président du directoire et directeur général, Jean-Marc Chéry, de se rendre disponible pour un renouvellement de son mandat d'une année supplémentaire.

La proposition, acceptée par Jean-Marc Chéry, sera soumise au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle de 2027.

Par cette décision, l'instance de contrôle du fabricant de semi-conducteurs entend saluer la vision et la rigueur d'exécution de Jean-Marc Chéry, tout en misant sur la continuité stratégique du groupe pour soutenir sa création de valeur à long terme.