STMicroelectronics prévoit une marge brute au T1 d'environ 38,5%
Reuters•28/01/2021 à 07:15
28 janvier (Reuters) - STMICROELECTRONICS NV STM.BN :
* NOS PRÉVISIONS POUR T1 2021, AU POINT MÉDIAN, SONT LES SUIVANTES : CA NET DE 2,93 MILLIARDS DE DOLLARS EN HAUSSE DE 31,2 % EN VARIATION ANNUELLE ET EN BAISSE DE 9,5 % EN VARIATION SÉQUENTIELLE - PDG
* POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2021 LA MARGE BRUTE DEVRAIT RESSORTIR À ENVIRON 38,5 % - PDG
* CHIFFRE D'AFFAIRES NET AU T4 $3,24 MDS CONTRE $2,75 MDS IL Y A UN AN
* POUR L'ENSEMBLE DE L'EXERCICE 2021, NOUS PRÉVOYONS D'INVESTIR ENVIRON 1,8 À 2 MILLIARDS DE DOLLARS EN CAPEX AFIN DE SOUTENIR LA FORTE DEMANDE DU MARCHÉ ET NOS INITIATIVES STRATÉGIQUES - PDG
* RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU T4 $657 MLNS $460 MLNS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET AU T4 $582 MLNS CONTRE $392 MLNS IL Y A UN AN
* MARGE D'EXPLOITATION AU T4 20,3 % VERSUS 16,7% IL Y A UN AN
* LE FREE CASH-FLOW (MESURE NON-U.S. GAAP) ÉTAIT DE 512 MILLIONS DE DOLLARS AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2020, CONTRE 461 MILLIONS DE DOLLARS AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2019
* AU QUATRIÈME TRIMESTRE, LA SOCIÉTÉ A DISTRIBUÉ 40 MILLIONS DE DOLLARS DE DIVIDENDES EN NUMÉRAIRE
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur STM.BN
(Gdansk Newsroom)
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