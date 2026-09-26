Volley-Les Bleus battus en finale de l'Euro par la Pologne

Championnat d'Europe masculin de volley-ball 2026

L'équipe de France masculine ‌de volley s'est inclinée contre la Pologne (31-29, 25-19, 20-25, 25-16) ​samedi en finale de l'Euro mais retrouve tout de même le podium continental, 11 ans après son sacre.

Dans un remake de la ​finale des Jeux olympiques de Paris 2024, les Polonais ont pris leur revanche ​à Milan (Italie) pour ravir un troisième ⁠titre européen, le deuxième consécutif.

La première manche, particulièrement accrochée, a ‌fini dans l'escarcelle de la Pologne malgré quatre balles de set en faveur des doubles champions olympiques ​en titre. Les ‌joueurs d'Andrea Giani pensaient même avoir empoché ce ⁠set initial mais un challenge vidéo a inversé le point décisif, avant que les Polonais ne concluent.

Peut-être abattus par cette issue cruelle, ⁠les Français ‌ont très mal entamé la manche suivante et n'ont ⁠jamais pu refaire leur retard. Menés deux manches à rien, ‌ils avaient alors besoin d'un miracle.

Le troisième set ⁠a laissé croire que celui-ci était possible puisque les ⁠coéquipiers de Moussé ‌Guèye, précieux en sortie de banc, ont réduit l'écart.

Sauf que ​la Pologne a repris le ‌dessus et fait la course en tête dans la manche suivante pour finalement s'imposer ​en quatre sets sur sa troisième opportunité.

La France conclut cependant avec une médaille d'argent une compétition qu'elle n'abordait pas ⁠parmi les équipes favorites, un an après son élimination au tour préliminaire du Mondial.

Cette jeune escouade, privée de la majorité des champions olympiques de 2024, avait difficilement débuté son été en terminant 10e de la Ligue des nations.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité ​par Benoit Van Overstraeten)