Cyclisme-La Néerlandaise Vollering championne du monde pour la première fois

Cyclisme : Championnats du monde de cyclisme sur route UCI
La Néerlandaise Demi Vollering a décroché samedi à Montréal (Canada) son premier titre mondial, assumant sa pancarte d'immense favorite, malgré un scénario à rebondissements, pour s'imposer au sprint devant la Polonaise Katarzyna Niewiadoma et l'Italienne Elisa Longo Borghini.
Lauréate cette saison, entre autres, du Tour d'Italie, de son deuxième Tour de France, du Tour des Flandres ou de Liège-Bastogne-Liège, la coureuse de 29 ans a confirmé qu'elle était la meilleure cycliste actuelle, même si elle a failli être renversée.
Deuxième à Glasgow (Écosse) en 2023, la championne d'Europe en titre a fait exploser la course une première fois à 38 km de l'arrivée lorsque, bien lancée par Puck Pieterse, elle a accéléré dans la montée de Camillien-Houde.
Personne n'a pu la suivre dans l'ascension principale du circuit de 13,4 km réalisé à huit reprises, après une première partie en ligne pour atteindre un total de 180 km.
Demi Vollering a repris puis dépassé Maeva Squiban en un rien de temps, alors que la Française comptait encore 46 secondes d'avance moins de deux kilomètres plus tôt.
La Néerlandaise semblait bien partie pour filer en solitaire jusqu'à l'arrivée mais ses poursuivantes n'ont jamais perdu espoir.
Katarzyna Niewiadoma, Juliette Berthet et Elisa Longo Borghini l'ont reprise à 15 km du terme, puis cette dernière a tenté sa chance à l'entame du dernier tour avant d'être reprise par le duo Niewiadoma-Vollering, sous l'impulsion de la Néerlandaise tandis que Juliette Berthet craquait.
Demi Vollering et Katarzyna Niewiadoma se sont finalement envolées au sommet de la dernière ascension de Camillien-Houde, dans un remake du dernier Tour de France pour se disputer la victoire en duel. Celle qui court habituellement pour l'équipe FDJ United-Suez a finalement triomphé lors d'un sprint court, faisant craquer son adversaire.
Elle succède à Magdeleine Vallières. La Canadienne, qui défendait son titre acquis à la surprise générale l'an dernier à Kigali, a chuté à 95 km de la ligne d'arrivée avant d'abandonner par la suite.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)
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