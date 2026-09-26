Cyclisme : Championnats du monde de cyclisme sur route UCI

La Néerlandaise Demi Vollering a décroché ‌samedi à Montréal (Canada) son premier titre mondial, assumant sa pancarte d'immense favorite, malgré ​un scénario à rebondissements, pour s'imposer au sprint devant la Polonaise Katarzyna Niewiadoma et l'Italienne Elisa Longo Borghini.

Lauréate cette saison, entre autres, du Tour d'Italie, de son deuxième ​Tour de France, du Tour des Flandres ou de Liège-Bastogne-Liège, la coureuse de 29 ans a confirmé ​qu'elle était la meilleure cycliste actuelle, même ⁠si elle a failli être renversée.

Deuxième à Glasgow (Écosse) en 2023, la championne ‌d'Europe en titre a fait exploser la course une première fois à 38 km de l'arrivée lorsque, bien lancée par Puck Pieterse, ​elle a accéléré dans ‌la montée de Camillien-Houde.

Personne n'a pu la suivre dans l'ascension ⁠principale du circuit de 13,4 km réalisé à huit reprises, après une première partie en ligne pour atteindre un total de 180 km.

Demi Vollering a repris puis ⁠dépassé Maeva Squiban en ‌un rien de temps, alors que la Française comptait encore 46 ⁠secondes d'avance moins de deux kilomètres plus tôt.

La Néerlandaise semblait bien partie pour ‌filer en solitaire jusqu'à l'arrivée mais ses poursuivantes n'ont jamais perdu ⁠espoir.

Katarzyna Niewiadoma, Juliette Berthet et Elisa Longo Borghini l'ont reprise ⁠à 15 km du ‌terme, puis cette dernière a tenté sa chance à l'entame du dernier tour ​avant d'être reprise par le duo Niewiadoma-Vollering, ‌sous l'impulsion de la Néerlandaise tandis que Juliette Berthet craquait.

Demi Vollering et Katarzyna Niewiadoma se sont finalement ​envolées au sommet de la dernière ascension de Camillien-Houde, dans un remake du dernier Tour de France pour se disputer la victoire en duel. ⁠Celle qui court habituellement pour l'équipe FDJ United-Suez a finalement triomphé lors d'un sprint court, faisant craquer son adversaire.

Elle succède à Magdeleine Vallières. La Canadienne, qui défendait son titre acquis à la surprise générale l'an dernier à Kigali, a chuté à 95 km de la ligne d'arrivée avant d'abandonner par la suite.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité ​par Benoit Van Overstraeten)