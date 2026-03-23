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STMicroelectronics livre ses premiers STM32 fabriqués en Chine
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 07:43

STMicroelectronics annonce le début des livraisons de microcontrôleurs STM32 à usage général fabriqués en Chine, le premier lot de plaquettes entièrement produites en Chine par Huahong pour son compte étant désormais livré à des clients locaux.

La localisation de la fabrication des microcontrôleurs STM32 commence avec la série haute performance STM32H7 et se poursuivra avec la série STM32H5 axée sur la performance et la sécurité, ainsi que la nouvelle série d'entrée de gamme STM32C5, prévues pour une production locale en volume en 2026.

ST devient ainsi la première entreprise industrielle mondiale de semi-conducteurs à disposer d'une double chaîne d'approvisionnement, avec des microcontrôleurs en 40 nm entièrement traités et fabriqués en Chine, aux mêmes designs et technologies que ceux fabriqués ailleurs.

L'entreprise franco-italienne de semi-conducteurs a mis en place une chaîne d'approvisionnement STM32 entièrement localisée, couvrant toutes les étapes, de la fabrication des plaquettes jusqu'à la mise en boîtier et au test des puces.

"Ce modèle de fabrication offre aux clients en Chine un choix unique de double approvisionnement entre des microcontrôleurs fabriqués localement et ceux produits en dehors de la Chine, tout en garantissant une qualité et une compatibilité uniformes à l'échelle mondiale", affirme ST.

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