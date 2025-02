STMicroelectronics: le titre monte, MS voit une reprise information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 16:15









(CercleFinance.com) - Le titre STMicroelectronics signe jeudi l'une des plus fortes hausses du CAC 40 de la Bourse de Paris, soutenu par une note favorable des analystes de Morgan Stanley.



Dans une étude parue dans la journée, le bureau d'études indique être passé d'une recommandation 'sous-pondérer' à 'pondération en ligne' sur le fabricant de semi-conducteurs, avec un objectif de cours relevé de 20 à 22 euros.



S'il rappelle que le groupe a récemment fait part de prévisions décevantes pour le premier trimestre et que le mouvement en cours de réduction des stocks pourrait se prolonger cette année, Morgan Stanley dit voir une reprise se profiler à horizon 2026.



L'action du spécialiste des puces signe actuellement un gain de l'ordre de 2,5%, enregistrant l'une des plus fortes hausses de l'indice parisien CAC 40, lui-même en hausse de 1,6%.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS 22,92 EUR MIL +2,69%