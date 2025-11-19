 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 965,50
-0,06%
STMICROELECTRONICS : Le mouvement se poursuit
19/11/2025 à 07:02

CONTEXTE MOYEN TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le mouvement se poursuit. Le prochain objectif est à 15,402 €, puis 13,172 €. Le franchissement de 28,290 € remettrait en cause la suite de la baisse.

PREVISION COURT TERME

La tendance est baissière. Le mouvement se poursuit. Le prochain objectif est à 17,600 €, puis 15,452 €. Le franchissement de 21,200 € remettrait en cause la suite de la baisse.


Dernier cours : 19.28
Support : 17.6 / 15.45
Resistance : 21.2 / 23.6
Opinion court terme : negative
Opinion moyen terme : negative

Valeurs associées

STMICROELECTRONICS
19,2780 EUR Euronext Paris -2,44%
© 2025 Day By Day - Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Les informations et analyses produites par DayByDay ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de DayByDay ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. DayByDay est un bureau de recherche indépendant. Le lecteur est informé que DayByDay n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de son analyse.

19/11/2025 à 07:02:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

