STMicroelectronics fixe les termes de son émission de 1,5 milliard de dollars d'obligations convertibles

Le spécialiste franco-italien des semi-conducteurs annonce avoir fixé les modalités de son émission de 1,5 milliard de dollars d'obligations convertibles non garanties, répartie en deux tranches de 750 millions de dollars chacune. La première, à échéance juin 2031, ne portera aucun intérêt, tandis que la seconde, arrivant à maturité en juin 2033, offrira un coupon annuel fixe de 0,625%.

Les obligations pourront être converties en actions STMicroelectronics à des prix de conversion initiaux de 119,98 dollars pour la tranche 2031 et de 121,92 dollars pour la tranche 2033, soit des primes respectives de 55% et 57,5% par rapport au cours moyen pondéré de l'action observé lors du placement.

Le produit net de l'opération sera affecté aux besoins généraux du groupe, notamment au remboursement anticipé des obligations convertibles à coupon zéro arrivant à échéance en 2027, dont l'encours restant s'élève à 750 millions de dollars.

Cette opération permet à STMicroelectronics de refinancer par anticipation une partie de sa dette dans des conditions particulièrement favorables, tout en allongeant son échéancier de remboursement jusqu'en 2031 et 2033. La forte prime de conversion limite par ailleurs le risque de dilution à court terme pour les actionnaires existants.

Toutefois, une dilution pourrait intervenir à plus long terme si le cours de l'action venait à dépasser les niveaux de conversion fixés.