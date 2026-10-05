STMicroelectronics donne rendez-vous le 29 octobre pour ses résultats

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Deux hommes ont péri lors d'une tentative de traversée clandestine de la Manche dans la nuit de dimanche à lundi au large de Berck (Pas-de-Calais), selon la préfecture du département interrogée par l'AFP, confirmant des informations de La Voix du Nord. Les deux ...
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* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a annoncé lundi un accord pour racheter le groupe américain PTC PTC.O pour un montant de près de 20 milliards de dollars, soit la plus importante acquisition de l'histoire du groupe. * AIR LIQUIDE AIRP.PA a annoncé lundi anticiper une ...
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information fournie par Le Cercle des analystes indépendants•05.10.2026•09:02•
L'objectif de cet article est de quantifier et d'analyser le décrochage patrimonial, technologique et financier entre l'Europe et les États-Unis, puis d'en tirer les conséquences en matière d'allocation d'actifs. Entre 2015 et 2025, la hiérarchie économique mondiale ...
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* HERMES HRMS.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "vendre". * LVMH LVMH.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter". * KERING PRTP.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec ...
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