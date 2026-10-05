STMicroelectronics donne rendez-vous le 29 octobre pour ses résultats

STM publiera ses résultats du troisième trimestre 2026 le 29 octobre prochain, avant l'ouverture des bourses européennes. Une conférence téléphonique est prévue à 9h30 ce jour-là.

Le groupe met en général en ligne ses résultats à 7h00 heure de Paris.