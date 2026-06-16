STMicroelectronics dévoile une nouvelle émission d'obligations

La société a annoncé une émission d'obligations convertibles en deux tranches pour un montant de 1,5 milliard de dollars et le remboursement anticipé des obligations convertibles 2027.

Les obligations nouvelles comprendront deux tranches (avec une taille minimum de 500 millions de dollars pour chaque tranche) avec une échéance de 5 ans et une échéance de 7 ans.

En outre, STMicroelectronics a l'intention de procéder au remboursement anticipé de la totalité des obligations convertibles 2027 le 16 juillet prochain. Les porteurs d'obligations convertibles 2027 auront la faculté d'exercer leur droit de conversion des obligations convertibles 2027 afin de recevoir des actions, du numéraire ou une combinaison d'Actions et de numéraire par référence au prix de conversion en vigueur, actuellement 45,10 dollars par action, sous réserve que la demande de conversion soit donnée avant ou le 1er juillet 2026.