STMicro, une performance sur le toit de Paris et de l'Europe

La tendance de fond autour de l'intelligence artificielle continue de battre son plein et profite clairement à la firme franco-italienne qui a su prendre une place de choix dans la chaîne d'approvisionnement autour de la photonique sur silicium. Depuis le début de l'année, le titre a flambé de 108% à la Bourse de Paris.

Après plusieurs trimestres difficiles, STMicroelectronics semble avoir définitivement retrouvé une trajectoire de croissance. Si le marché est resté prudent après les derniers résultats du groupe, les tendances de fond sont de plus en plus favorables et renforcent les perspectives pour 2027.

L'IA ouvre un nouveau relais de croissance

STMicro est en train de s'imposer comme un fournisseur de composants clés pour les infrastructures d'intelligence artificielle. Le groupe fournit notamment des solutions de photonique sur silicium (SiPho), une technologie qui permet d'accélérer les échanges de données à l'intérieur des centres de données tout en réduisant la consommation énergétique.

Avec la multiplication des clusters d'IA, les besoins en interconnexions optiques explosent, ce qui constitue un marché en forte expansion. ST bénéficie déjà de plusieurs programmes auprès de grands clients et continue de relever ses objectifs dans cette activité, qui devrait devenir un pilier de sa croissance dans les prochaines années.

Le cycle des semi-conducteurs repart

Au-delà de l'IA, les indicateurs du marché montrent que le cycle des semi-conducteurs est entré dans une nouvelle phase d'expansion. Les commandes progressent plus rapidement que les livraisons, les stocks des distributeurs sont revenus à des niveaux faibles et plusieurs lignes de produits commencent à être limitées par les capacités de production plutôt que par la demande.

Cette dynamique est particulièrement visible dans les microcontrôleurs (MCU), les composants analogiques et certaines solutions de puissance, où les délais de livraison s'allongent à nouveau. Les marchés industriels et automobiles, qui représentent le coeur de métier de STMicro, affichent eux aussi une reprise progressive des investissements.

Une capacité de production en pleine transformation

L'un des principaux enjeux pour STMicro est désormais d'augmenter son offre. Le groupe investit massivement pour convertir ses lignes de production de carbure de silicium (SiC) vers des wafers de 8 pouces et une partie de sa production silicium vers des usines de 12 pouces.

Ces transitions pèsent temporairement sur les marges en raison des coûts de conversion et des sous-utilisations industrielles. En contrepartie, elles permettront d'accroître fortement les volumes produits, d'améliorer les rendements de fabrication et de réduire les coûts unitaires. Une fois ces investissements finalisés, ST devrait disposer d'un outil industriel nettement plus compétitif.

Apple masque la dynamique du reste du portefeuille

La faiblesse actuelle de certaines activités liées à Apple occulte en partie cette amélioration. Les évolutions du calendrier produit du constructeur américain pèsent temporairement sur une partie des revenus de STMicro.

En dehors de ce segment, la tendance reste toutefois très favorable. Les activités industrielles, automobiles, les composants de puissance, la photonique sur silicium et les solutions destinées aux centres de données affichent toutes une accélération de la demande.

Une histoire qui se joue surtout en 2027

À court terme, le marché attend encore une amélioration plus visible des bénéfices. En revanche, les fondamentaux continuent de se renforcer : montée en puissance des infrastructures d'IA, redémarrage du cycle analogique, tensions progressives sur l'offre et modernisation de l'appareil industriel.

Selon plusieurs analystes, ces éléments devraient progressivement se traduire par une accélération de la croissance et une amélioration des marges à mesure que les nouvelles capacités de production monteront en régime, faisant de 2027 une année charnière pour STMicroelectronics.