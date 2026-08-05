Médecine : 10.260 postes d'internes ouverts pour la promotion 2026, annonce le gouvernement

La nouvelle promotion d'internes en médecine comptera en novembre 10.260 postes, contre 8.919 en 2025 ( AFP / Martin BUREAU )

La nouvelle promotion d'internes en médecine comptera en novembre 10.260 postes, contre 8.919 en 2025 (+15%), a annoncé mercredi le ministère de la Santé, saluant une "progression historique" et des efforts sur des spécialités en tension comme la dermatologie, la gériatrie ou la pédiatrie.

La hausse représente 1.341 postes supplémentaires par rapport à 2025, et constitue "l'un des premiers effets concrets de la suppression du numerus clausus, décidée en 2019" dans l'objectif de "former davantage de médecins", commente le ministère dans un communiqué.

Les internes sont des étudiants de troisième cycle (à partir de la septième année) qui exercent à plein temps à l'hôpital ou en ville. Pour accéder à l'internat, les étudiants passent un concours en sixième année, afin de choisir leur future spécialité et la ville dans laquelle ils l'effectueront.

Cette année, 4.070 postes seront consacrés à la médecine générale (+13,3%), spécialité qui représente 40% du total de la promotion. Cela traduit selon le ministère "la priorité donnée au renforcement de l'offre de soins de premier recours".

D'autres spécialités voient leurs effectifs progresser, en particulier les "plus confrontées aux tensions démographiques ou aux grands enjeux de santé publique", poursuit le ministère.

Parmi elles figurent la dermatologie (130 postes, +25%), la pédiatrie (468 postes, +20,3%), la gynécologie-obstétrique (275 postes, +20,1%), la médecine d'urgence (545 postes, +19,8%), la gériatrie (212 postes, +19,8%), la médecine cardiovasculaire (232 postes, +19,6%) ou la psychiatrie (665 postes, +18,1%).

Le gouvernement assure mettre l'accent sur des territoires confrontés à des difficultés d'accès aux soins, comme le Centre Val-de-Loire (+18% par rapport à 2025), la Nouvelle Aquitaine (+15,7%) ou les Hauts-de-France (+14,7%).

En 2024, une réforme tout juste entrée en vigueur avait introduit pour la première fois une note éliminatoire à l'épreuve écrite ainsi qu'une épreuve orale, et avait fortement amaigri la promotion de nouveaux internes : une partie des étudiants avait stratégiquement décidé de redoubler la cinquième année, pour ne pas essuyer les plâtres du nouveau concours.

Seulement 8.500 internes avaient alors intégré l'hôpital, contre 9.500 habituellement, au grand dam des hospitaliers confrontés à des tensions croissantes sur les effectifs.

Selon plusieurs syndicats, les internes représentent 40% de l'effectif médical hospitalier et leur diminution en 2024 avait alourdi la charge de travail et les gardes des praticiens. Les internes participent largement à faire tourner les services, notamment aux urgences.