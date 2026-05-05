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STMicro soutenu par des propos favorables d'Oddo BHF
information fournie par AOF 05/05/2026 à 12:32

(Zonebourse.com) - STMicroelectronics gagne 1,5% et surperforme ainsi la tendance à Paris, aidé par des propos favorables d'Oddo BHF qui réitère son opinion "surperformance" sur le titre du fabricant de semi-conducteurs, avec un objectif de cours porté de 50 à 58 EUR.

Au lendemain d'une conférence téléphonique, l'analyste se dit conforté dans sa conviction que les satellites LEO ( Low Earth Orbit ) constituent un moteur significatif de résultats pour STMicro d'ici la fin de la décennie.

À l'instar des datacenters , l'opportunité que représentent les satellites LEO est, selon lui, sans lien avec la cyclicité qui a pénalisé STMicro par le passé et justifie donc une poursuite du rerating des multiples.

Oddo BHF estime que le titre fait toujours l'objet d'une décote de valorisation de 36%, et pense qu'avec une pérennisation du nouveau profil, qui devrait être suivie par une remontée rapide des marges, une poursuite de la réduction de cette décote est probable.

Le bureau d'études ne modifie pas de nouveau ses prévisions pour le groupe franco-italien, mais il rappelle anticiper une croissance du BPA de 87% en 2027 et un presque triplement en 2028 par rapport à l'année en cours.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/05/2026 à 12:32:00.

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