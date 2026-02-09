 Aller au contenu principal
STMicro renforce sa collaboration stratégique avec Amazon Web Services
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 10:01

(Actualisé avec cours de Bourse et commentaires d'analystes)

STMicroelectronics (STM)

STMPA.PA grimpe en Bourse lundi après avoir annoncé une collaboration stratégique élargie avec Amazon Web Services (AWS)

AMZN.O via un engagement commercial pluriannuel de plusieurs milliards de dollars pour fournir des solutions en semi-conducteurs.

Selon un communiqué du groupe français, le groupe franco-italien de semi-conducteurs fournira des fonctionnalités spécialisées pour la connectivité à haut débit, incluant le traitement du signal mixte à haute performance et des microcontrôleurs avancés pour la gestion intelligente de l’infrastructure.

A la Bourse de Paris, vers 08h40 GMT, l'action gagne 5% à 26,14 euros.

"Compte tenu de l'intérêt des investisseurs pour l'IA et les centres de données (qui constituent le marché final à la plus forte croissance dans le domaine des semi-conducteurs), cette transaction devrait être considérée comme positive", saluent dans une note les analystes de JP Morgan.

Selon les analystes d'Equita, l'accord démontre la nécessité pour les "hyperscalers" de sécuriser leurs approvisionnements afin de mettre en œuvre efficacement les importants plans d'investissement récemment annoncés.

Il souligne la compétitivité des solutions développées par STM, qui permettent de renforcer sa part de marché sur ce marché final, actuellement perçu comme moins couvert par le groupe que par ses concurrents, selon Equita.

Il donne également une pleine visibilité à l'objectif de un milliard de dollars de ventes de produits AI/DC fixé par STM pour 2030.

Dans le cadre de l'accord, STM a émis des warrants - des produits dérivés spéculatifs - au bénéfice d’AWS pour acquérir jusqu’à 24,8 millions d’actions ordinaires de STM, précise le communiqué du fabricant de puces.

"Nous ne comprenons pas pourquoi STMicro émet des bons de souscription à un prix inférieur au dernier cours de clôture de l'action, étant donné que (ses) concurrents (...) sont également fournisseurs d'hyperscalers comme AWS sans leur accorder de participation à prix réduit dans la société", nuance JP Morgan.

AWS pourra exercer les warrants en une ou plusieurs opérations sur une période de sept ans à compter de leur date d’émission, à un prix d’exercice initial de 28,38 dollars.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

AMAZON.COM
210,3200 USD NASDAQ -5,55%
STMICROELECTRONICS
26,3400 EUR Euronext Paris +5,83%
