STMicro relève son objectif de CA des centres de données, l'action grimpe

(Actualisé avec commentaires d'analystes §§5-6, cours de Bourse §2)

STMicroelectronics STMPA.PA grimpe en Bourse mardi, porté par le relèvement de son objectif de chiffre d’affaires pour les centres de données, le fabricant franco-italien de semi-conducteurs citant une demande forte en infrastructure IA.

À Paris, le titre grimpe de 8,0% à 64 euros vers 08h07 GMT, se hissant à la tête de l'indice CAC 40 .FCHI qui prend 1,2% au même moment.

Dans un communiqué, STMicro indique désormais tabler sur un chiffre d'affaires des centres de données d'environ un milliard de dollars (859,33 millions d'euros) en 2026, contre une prévision précédente "confortablement au-dessus de 500 millions de dollars".

Pour 2027, ce chiffre d'affaires pourrait doubler, contre des précédentes prévisions tablant sur "bien au-dessus de 1 milliard de dollars", selon le communiqué.

Dans une note, les analystes de Jefferies ont déclaré que ce relèvement était conforme à leurs prévisions, indiquant que les centres de données devraient contribuer à hauteur d’environ 7% à la croissance de STM en 2027 sur les 20,5% de croissance anticipés par le courtier.

"Nous pensons que l’annonce d’aujourd’hui reflète la confiance dans la mise en oeuvre de cette montée en puissance", ont-ils écrit.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)