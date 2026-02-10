STMicro présente un nouveau microcontrôleur pour automobile
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 11:33
Conçu pour les futurs véhicules définis par logiciel, le Stellar P3E simplifie l'intégration multifonctionnelle pour les unités de contrôle électronique (ECU) X-in-1, réduisant ainsi le coût, le poids et la complexité des systèmes.
"Le Stellar P3E offre des performances flexibles et en temps réel pour des applications sûres et réactives, depuis les systèmes hybrides ou véhicules électriques jusqu'aux architectures zonales de l'habitacle", explique le fabricant franco-italien de puces.
Le P3E est entièrement pris en charge dans la Edge AI Suite de ST, un écosystème complet d'IA embarquée allant de la création d'ensembles de données au déploiement sur l'application pour les data scientists et ingénieurs en systèmes embarqués.
Valeurs associées
|27,520 EUR
|MIL
|+0,73%
