STMicro présente un nouveau microcontrôleur pour automobile
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 11:33

STMicroelectronics annonce le Stellar P3E, présenté comme le premier microcontrôleur (MCU) automobile intégrant un accélérateur d'IA pour l'intelligence embarquée dans l'automobile, dont le démarrage de la production est prévu au 4e trimestre 2026.

Conçu pour les futurs véhicules définis par logiciel, le Stellar P3E simplifie l'intégration multifonctionnelle pour les unités de contrôle électronique (ECU) X-in-1, réduisant ainsi le coût, le poids et la complexité des systèmes.

"Le Stellar P3E offre des performances flexibles et en temps réel pour des applications sûres et réactives, depuis les systèmes hybrides ou véhicules électriques jusqu'aux architectures zonales de l'habitacle", explique le fabricant franco-italien de puces.

Le P3E est entièrement pris en charge dans la Edge AI Suite de ST, un écosystème complet d'IA embarquée allant de la création d'ensembles de données au déploiement sur l'application pour les data scientists et ingénieurs en systèmes embarqués.

Valeurs associées

STMICROELECTRONICS
27,520 EUR MIL +0,73%
